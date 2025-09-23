كأس خادم الحرمين - حجازي يشارك في خسارة نيوم.. وتأهل النصر والاتحاد

شارك أحمد حجازي مدافع نيوم كأس خادم الحرمين الشريفين من دور الـ32.

وخسر نيوم أمام الحزم بهدفين مقابل هدف وحيد، على ملعب نادي الحزم.

وشارك أحمد حجازي أساسيا في المباراة وبدقائق المباراة كاملة.

سجل عمر السومة هدفي الحزم في الدقيقتين 5، و62، فيما أحرز هدف نيوم ألكسندر لاكازيت في الدقيقة 26.

وتجاوز الاتحاد والنصر دور الـ32 بعد الفوز على حساب الوحدة، وجدة.

الاتحاد حقق الفوز على حساب الوحدة بهدف نظيف، أحرزه صالح الشهري في الدقيقة التاسعة من ضربة جزاء.

كما حقق النصر الفوز على حساب جدة برباعية نظيفة.

سجل رباعية النصر فيصل عمر لاعب جدة بالخطأ في مرماه، وويسلي في الدقيقة 61، وجواو فيليكس في الدقيقة 71.

واختتم محمد سيميكان أهداف النصر في الدقيقة 89.

كما تأهلت فرق النجمة، والزلفي في مباراتين في الوقت ذاته مساء اليوم الثلاثاء.

وكانت فرق الهلال والشباب والخليج والخلود تأهلوا إلى دور الـ16 في وقت سابق الثلاثاء.

وتختتم منافسات كأس خادم الحرمين بـ3 مواجهات يوم الأربعاء العروبة أمام القادسية، والجبلين أمام الفتح، والجبيل أمام الرياض.

وتقام قرعة دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين يوم الخميس.