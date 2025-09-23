مسؤول تسليم جائزة لاعب المباراة يكشف ما حدث مع ياسر إبراهيم عقب لقاء الحدود

كشف ياسر عسكر المسؤول الرياضي لشركة NILE والمكلف بتسليم جائزة رجل المباراة عقب مباريات الدوري المصري، ما حدث مع ياسر إبراهيم مدافع الأهلي عقب لقاء الحدود.

ياسر إبراهيم

النادي : الأهلي

الأهلي

وحقق الأهلي فوزا مثيرا على حرس الحدود بثلاثية مقابل هدفين، وذلك في الجولة الثامنة من الدوري المصري.

وقال ياسر عسكر عبر قناة أون سبورت: "فوجئت بـ ياسر إبراهيم عقب مباراة الأهلي وحرس الحدود يضع يده على كتفي ويسألني ما هي المعايير التي تمنحوا جائزة رجل المباراة على أساسها".

وأضاف "فأخبرته أن زميله هو من فاز بالجائزة ولا أعرف لماذا فعل ذلك".

وأتم تصريحاته "أقدر رد فعل ياسر إبراهيم وأن الأمر مجرد عصبية في الملعب".

وفاز مروان عطية لاعب الأهلي بجائزة رجل المباراة عقب اللقاء.

وتفادى الأهلي مفاجآت حرس الحدود ونجح في تحقيق فوزا مثيرا على الحدود، ليكون الفوز الثاني له على التوالي لأول مرة في الدوري هذا الموسم بعدما فاز على سيراميكا كليوباترا في المباراة السابقة.

وتعد هذه المباراة هي الأخيرة للأهلي قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري يوم الإثنين المقبل.

ثلاثية الأهلي سجلها كل من نيتس جراديشار ومحمود حسن "تريزيجيه" وياسر إبراهيم.

وسجل لحرس الحدود كل من محمد حمدي زكي وأحمد أوكا.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 12 وارتقى للمركز الرابع ولا يزال يتبقى له مباراة.

بينما توقف رصيد حرس الحدود عند النقطة 8 في المركز الـ13.

الأهلي الدوري المصري ياسر إبراهيم
