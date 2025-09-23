إلى الدوحة.. طريق بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال بعد التتويج بالقارات الثلاث

الثلاثاء، 23 سبتمبر 2025 - 23:27

كتب : FilGoal

بيراميدز بعد الفوز على أهلي جدة يرفع كأس القارات الثلاث

يواصل بيراميدز مشواره في كأس إنتركونتيننتال 2025 بعد التتويج بلقب القارات الثلاث.

وتغلب بيراميدز على أهلي جدة في كأس القارات الثلاث ليتأهل إلى الدور التالي ومواجهة بطل الأمريكيتين في كأس التحدي.

وبذلك يصعد بيراميدز لخوض المنافسات النهائية من كأس إنتركونتيننتال في العاصمة القطرية الدوحة.

أخبار متعلقة:
يورتشيتش: أعددت بيراميدز لمواجهة جمهور أهلي جدة الكبير بعد انتصار بيراميدز التاريخي.. استمرار تفوق الأندية المصرية على فرق السعودية عالميا بهاتريك ماييلي - بيراميدز يقسو على أهلي جدة ويتوج بطلا لكأس القارات الثلاث هاتريك تاريخي.. فيستون مايلي يمزق شباك أهلي جدة مع بيراميدز في إنتركونتيننتال

ويأتي جدول المنافسات المقبلة كالآتي:

29 نوفمبر: يتحدد بطل النسخة الجارية من كوبا ليبرتادوريس

10 ديسمبر: كروز أزول المكسيكي × بطل كوبا ليبرتادوريس (أمريكا الجنوبية) - كأس بطل الأمريكيتين

13 ديسمبر: بيراميدز × بطل كأس الأمريكيتين - (كأس التحدي)

17 ديسمبر: باريس سان جيرمان × بطل كأس التحدي

وتقام الأدوار النهائية في الدوحة.

استمرار تفوق الأندية المصرية على السعودية في البطولات العالمية:

لعب: 4

فوز الأندية المصرية: 3

فوز الأندية السعودية: 1

- انتصار اتحاد جدة على الأهلي المصري 1-0 في كأس العالم للأندية 2005.

- انتصار الأهلي على الهلال السعودي 4-0 في كأس العالم للأندية 2022.

- انتصار الأهلي على اتحاد جدة 3-1 في كأس العالم للأندية 2023.

- انتصار بيراميدز على أهلي جدة 3-1 في كأس العالم للأندية 2025.

كأس القارات الثلاث مستمرة في القاهرة

وفي النسخة الثانية من بطولة كأس إنتركونتيننتال نجحت الفرق المصرية في حصد لقب كأس القارات الثلاث بالمرتين.

وكان الأهلي قد تغلب على العين الإماراتي في النسخة الماضية بثلاثة أهداف دون مقابل.

بينما نجح بيراميدز في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضد أهلي جدة في النسخة الجارية.

أهلي جدة بيراميدز كأس إنتركونتيننتال كأس القارات الثلاث
نرشح لكم
بعد الفوز على أهلي جدة.. خزينة بيراميدز تنتعش بـ 2 مليون دولار قابلة للزيادة يورتشيتش: أعددت بيراميدز لمواجهة جمهور أهلي جدة الكبير بعد انتصار بيراميدز التاريخي.. استمرار تفوق الأندية المصرية على فرق السعودية عالميا هاتريك تاريخي.. فيستون مايلي يمزق شباك أهلي جدة مع بيراميدز في إنتركونتيننتال مواعيد مباريات الثلاثاء 23 سبتمبر - الأهلي والزمالك.. وبيراميدز ضد أهلي جدة مؤتمر يوريتشيتش: أثق في قدرات لاعبي بيراميدز على الفوز ضد أهلي جدة مؤتمر يايسله: بيراميدز يمتلك عناصر مميزة.. وسنتدارك أخطاء المباراتين السابقتين كأس إنتركونتيننتال - حكم نهائي أبطال أوروبا يدير مواجهة بيراميدز أمام أهلي جدة
أخر الأخبار
احتفل بالبالونة الحمراء.. نكونكو يسجل ويقود ميلان لربع نهائي كأس إيطاليا ساعة | سعودي في الجول
ريال مدريد يكتسح ليفانتي برباعية ويواصل صدارة الدوري ساعة | الدوري الإسباني
تقرير: "مرتان بناء على طلب المدرب".. تعديل على تقنية الفيديو في كأس العالم للشباب 2 ساعة | منتخب مصر
بعد الفوز على أهلي جدة.. خزينة بيراميدز تنتعش بـ 2 مليون دولار قابلة للزيادة 2 ساعة | الدوري المصري
إيزاك افتتح أهدافه.. ليفربول يتجاوز ساوثامبتون في كأس الرابطة الإنجليزية 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
كأس خادم الحرمين - حجازي يشارك في خسارة نيوم.. وتأهل النصر والاتحاد 2 ساعة | سعودي في الجول
مسؤول تسليم جائزة لاعب المباراة يكشف ما حدث مع ياسر إبراهيم عقب لقاء الحدود 2 ساعة | الدوري المصري
إلى الدوحة.. طريق بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال بعد التتويج بالقارات الثلاث 3 ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - عثمان الأفضل وباريس يسيطر على الجوائز وصلاح الرابع 2 الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع 3 "ما حدث لن يتكرر".. محمد يوسف يوجه رسالة لوكيل إمام عاشور عبر في الجول 4 انتهت الدوري المصري – الحدود (2)-(3) الأهلي.. فوز الأحمر
/articles/514007/إلى-الدوحة-طريق-بيراميدز-في-كأس-إنتركونتيننتال-بعد-التتويج-بالقارات-الثلاث