إلى الدوحة.. طريق بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال بعد التتويج بالقارات الثلاث

يواصل بيراميدز مشواره في كأس إنتركونتيننتال 2025 بعد التتويج بلقب القارات الثلاث.

وتغلب بيراميدز على أهلي جدة في كأس القارات الثلاث ليتأهل إلى الدور التالي ومواجهة بطل الأمريكيتين في كأس التحدي.

وبذلك يصعد بيراميدز لخوض المنافسات النهائية من كأس إنتركونتيننتال في العاصمة القطرية الدوحة.

ويأتي جدول المنافسات المقبلة كالآتي:

29 نوفمبر: يتحدد بطل النسخة الجارية من كوبا ليبرتادوريس

10 ديسمبر: كروز أزول المكسيكي × بطل كوبا ليبرتادوريس (أمريكا الجنوبية) - كأس بطل الأمريكيتين

13 ديسمبر: بيراميدز × بطل كأس الأمريكيتين - (كأس التحدي)

17 ديسمبر: باريس سان جيرمان × بطل كأس التحدي

وتقام الأدوار النهائية في الدوحة.

استمرار تفوق الأندية المصرية على السعودية في البطولات العالمية:

لعب: 4

فوز الأندية المصرية: 3

فوز الأندية السعودية: 1

- انتصار اتحاد جدة على الأهلي المصري 1-0 في كأس العالم للأندية 2005.

- انتصار الأهلي على الهلال السعودي 4-0 في كأس العالم للأندية 2022.

- انتصار الأهلي على اتحاد جدة 3-1 في كأس العالم للأندية 2023.

- انتصار بيراميدز على أهلي جدة 3-1 في كأس العالم للأندية 2025.

كأس القارات الثلاث مستمرة في القاهرة

وفي النسخة الثانية من بطولة كأس إنتركونتيننتال نجحت الفرق المصرية في حصد لقب كأس القارات الثلاث بالمرتين.

وكان الأهلي قد تغلب على العين الإماراتي في النسخة الماضية بثلاثة أهداف دون مقابل.

بينما نجح بيراميدز في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضد أهلي جدة في النسخة الجارية.