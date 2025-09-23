يورتشيتش: أعددت بيراميدز لمواجهة جمهور أهلي جدة الكبير

الثلاثاء، 23 سبتمبر 2025 - 23:24

كتب : FilGoal

أنتي يورتشيتش المدير الفني لبيراميدز

عبر كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لبيراميدز عن سعادته بفوز فريقه على أهلي جدة السعودي في كأس إنتركونتيننتال.

وتوج بيراميدز بكاس القارات الثلاث بعدما حقق فوزا تاريخيا على حساب أهلي جدة السعودي.

وقال يورتشيتش عبر قناة إم بي أكشن: "سعيد جدا بفوز بيراميدز على أهلي جدة وبذلنا مجهود مضاعف قبل المباراة من أجل تحقيق الفوز".

وأضاف "قبل المباراة كنت أخاف من اللعب أمام هذا العدد الكبير من الجمهور وأمام فريق يلعب على ملعبه، لكن جهزت اللاعبين جيدا لهذا الموقف واستطعنا الفوز".

وفاز بيراميدز على أهلي جدة 3-1 في المباراة التي أقيمت بملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة السعودية.

وسجل أهداف بيراميدز: المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي 3 أهداف (هاتريك).

فيما أحرز الإنجليزي إيفان توني هدف نادي أهلي جدة بهدف دون رد.

بيراميدز تأهل للدور التالي وينتظر الفائز من مواجهة كروز أزول المكسيكي ضد بطل كوبا ليبرتادورس.

