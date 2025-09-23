بعد انتصار بيراميدز التاريخي.. استمرار تفوق الأندية المصرية على فرق السعودية عالميا

الثلاثاء، 23 سبتمبر 2025 - 23:17

كتب : FilGoal

بيراميدز

استمر تفوق الأندية المصرية على الفرق السعودية عالميا بعد انتصار بيراميدز التاريخي أمام أهلي جدة.

وتغلب بيراميدز على أهلي جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد بكأس القارات الثلاث ضمن منافسات كأس إنتركونتيننتال.

وبذلك حققت الفرق المصرية الفوز في ثلاث مباريات خلال أربع مواجهات عالمية ضد الأندية السعودية.

أخبار متعلقة:
بهاتريك ماييلي - بيراميدز يقسو على أهلي جدة ويتوج بطلا لكأس القارات الثلاث هاتريك تاريخي.. فيستون مايلي يمزق شباك أهلي جدة مع بيراميدز في إنتركونتيننتال تشكيل أهلي جدة - محرز وتوني يقودان الهجوم أمام بيراميدز تشكيل بيراميدز - زلاكة وماييلي أساسيان أمام أهلي جدة.. واستبعاد الكرتي ورمضان

ويعتبر ذلك هو الانتصار الثالث على التوالي للفرق المصرية على نظيرتها السعودية عالميا.

ويستعرض لكم FilGoal.com مواجهات الأندية المصرية ضد السعودية:

لعب: 4

فوز الأندية المصرية: 3

فوز الأندية السعودية: 1

- انتصار اتحاد جدة على الأهلي المصري 1-0 في كأس العالم للأندية 2005.

- انتصار الأهلي على الهلال السعودي 4-0 في كأس العالم للأندية 2022.

- انتصار الأهلي على اتحاد جدة 3-1 في كأس العالم للأندية 2023.

- انتصار بيراميدز على أهلي جدة 3-1 في كأس العالم للأندية 2025.

كأس القارات الثلاث مستمرة في القاهرة

وفي النسخة الثانية من بطولة كأس إنتركونتيننتال نجحت الفرق المصرية في حصد لقب كأس القارات الثلاث بالمرتين.

وكان الأهلي قد تغلب على العين الإماراتي في النسخة الماضية بثلاثة أهداف دون مقابل.

بينما نجح بيراميدز في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضد أهلي جدة في النسخة الجارية.

بيراميدز كأس إنتركونتيننتال كأس القارات الثلاث
نرشح لكم
بعد الفوز على أهلي جدة.. خزينة بيراميدز تنتعش بـ 2 مليون دولار قابلة للزيادة إلى الدوحة.. طريق بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال بعد التتويج بالقارات الثلاث يورتشيتش: أعددت بيراميدز لمواجهة جمهور أهلي جدة الكبير هاتريك تاريخي.. فيستون مايلي يمزق شباك أهلي جدة مع بيراميدز في إنتركونتيننتال مواعيد مباريات الثلاثاء 23 سبتمبر - الأهلي والزمالك.. وبيراميدز ضد أهلي جدة مؤتمر يوريتشيتش: أثق في قدرات لاعبي بيراميدز على الفوز ضد أهلي جدة مؤتمر يايسله: بيراميدز يمتلك عناصر مميزة.. وسنتدارك أخطاء المباراتين السابقتين كأس إنتركونتيننتال - حكم نهائي أبطال أوروبا يدير مواجهة بيراميدز أمام أهلي جدة
أخر الأخبار
احتفل بالبالونة الحمراء.. نكونكو يسجل ويقود ميلان لربع نهائي كأس إيطاليا ساعة | سعودي في الجول
ريال مدريد يكتسح ليفانتي برباعية ويواصل صدارة الدوري ساعة | الدوري الإسباني
تقرير: "مرتان بناء على طلب المدرب".. تعديل على تقنية الفيديو في كأس العالم للشباب ساعة | منتخب مصر
بعد الفوز على أهلي جدة.. خزينة بيراميدز تنتعش بـ 2 مليون دولار قابلة للزيادة 2 ساعة | الدوري المصري
إيزاك افتتح أهدافه.. ليفربول يتجاوز ساوثامبتون في كأس الرابطة الإنجليزية 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
كأس خادم الحرمين - حجازي يشارك في خسارة نيوم.. وتأهل النصر والاتحاد 2 ساعة | سعودي في الجول
مسؤول تسليم جائزة لاعب المباراة يكشف ما حدث مع ياسر إبراهيم عقب لقاء الحدود 2 ساعة | الدوري المصري
إلى الدوحة.. طريق بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال بعد التتويج بالقارات الثلاث 3 ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - عثمان الأفضل وباريس يسيطر على الجوائز وصلاح الرابع 2 الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع 3 "ما حدث لن يتكرر".. محمد يوسف يوجه رسالة لوكيل إمام عاشور عبر في الجول 4 انتهت الدوري المصري – الحدود (2)-(3) الأهلي.. فوز الأحمر
/articles/514005/بعد-انتصار-بيراميدز-التاريخي-استمرار-تفوق-الأندية-المصرية-على-فرق-السعودية-عالميا