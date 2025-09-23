بعد انتصار بيراميدز التاريخي.. استمرار تفوق الأندية المصرية على فرق السعودية عالميا

استمر تفوق الأندية المصرية على الفرق السعودية عالميا بعد انتصار بيراميدز التاريخي أمام أهلي جدة.

وتغلب بيراميدز على أهلي جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد بكأس القارات الثلاث ضمن منافسات كأس إنتركونتيننتال.

وبذلك حققت الفرق المصرية الفوز في ثلاث مباريات خلال أربع مواجهات عالمية ضد الأندية السعودية.

ويعتبر ذلك هو الانتصار الثالث على التوالي للفرق المصرية على نظيرتها السعودية عالميا.

ويستعرض لكم FilGoal.com مواجهات الأندية المصرية ضد السعودية:

لعب: 4

فوز الأندية المصرية: 3

فوز الأندية السعودية: 1

- انتصار اتحاد جدة على الأهلي المصري 1-0 في كأس العالم للأندية 2005.

- انتصار الأهلي على الهلال السعودي 4-0 في كأس العالم للأندية 2022.

- انتصار الأهلي على اتحاد جدة 3-1 في كأس العالم للأندية 2023.

- انتصار بيراميدز على أهلي جدة 3-1 في كأس العالم للأندية 2025.

كأس القارات الثلاث مستمرة في القاهرة

وفي النسخة الثانية من بطولة كأس إنتركونتيننتال نجحت الفرق المصرية في حصد لقب كأس القارات الثلاث بالمرتين.

وكان الأهلي قد تغلب على العين الإماراتي في النسخة الماضية بثلاثة أهداف دون مقابل.

بينما نجح بيراميدز في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضد أهلي جدة في النسخة الجارية.