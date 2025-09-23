بهاتريك ماييلي - بيراميدز يقسو على أهلي جدة ويتوج بطلا لكأس القارات الثلاث

توج بيراميدز بكاس القارات الثلاث بعدما حقق فوزا تاريخيا على حساب أهلي جدة السعودي.

وفاز بيراميدز على أهلي جدة 3-1 في المباراة التي أقيمت بملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة السعودية.

وسجل أهداف بيراميدز: المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي 3 أهداف (هاتريك).

فيما أحرز الإنجليزي إيفان توني هدف نادي أهلي جدة بهدف دون رد.

بيراميدز تأهل للدور التالي وينتظر الفائز من مواجهة كروز أزول المكسيكي ضد بطل كوبا ليبرتادورس.

الأهلي سبق له بالفوز بالبطولة ذاتها في النسخة الماضية على حساب العين الإماراتي بنتيجة 3-0.

فوز بيراميدز على أهلي جدة أكد تفوق الأندية المصرية على نظيرتها السعودية في البطولات القارية.

وسبق وأن فاز الأهلي على الهلال واتحاد جدة فيما خسر أمام الأخير بكأس العالم للأندية عام 2005.

وبذلك من مجموع 4 مبارات بالبطولة فازت الأندية المصرية 3 مرات وخسرت مباراة واحدة.

طريق بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال

بعد التتويج بكأس القارات الثلاث 29 نوفمبر: يتحدد بطل النسخة الجارية من كوبا ليبرتادوريس

10 ديسمبر: كروز أزول المكسيكي × بطل كوبا ليبرتادوريس (أمريكا الجنوبية) - كأس بطل الأمريكيتين

13 ديسمبر: بيراميدز × بطل كأس الأمريكيتين - (كأس التحدي)

17 ديسمبر: باريس سان جيرمان × بطل كأس التحدي وتقام الأدوار النهائية في الدوحة.

























وصف المباراة

بدأ بيراميدز المباراة بضغط هجومي على مرمى أهلي جدة بحثا عن تسجيل الهدف الأول.

وسدد محمد الشيبي تسديدة مباغتة تصدى لها إدوارد ميندي وأكملها أحمد عاطف قطة لكن ميندي تألق مجددا ومنع هدفا محققا.

ورد أهلي جدة عن طريق عرضية متقنة لرياض محرز حولها إيفان توني بضربة رأسية تصدى لها أحمد الشناوي.

وسدد ماييلي تسديدة قوية من خارج المنطقة سكنت شباك نادي أهلي جدة في الدقيقة 21.

video:1

بداية قوية من بيراميدز.. تسديدة فيستون مايلي تسكن شباك ميندي#الأهلي_بيراميدز#FIFA_Intercontinental_Cup pic.twitter.com/q9w9I2mxPD — MBC Action (@mbcaction) September 23, 2025

وعدل إيفان توني النتيجة وسجل هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 45.

video:2

ومع بداية الشوط الثاني تصدى أحمد الشناوي لهدف محقق وحرم إنزو ميلو من التسجيل.

وأرسل الشناوي كرة طولية حولها محمود زلاكة في اتجاه ماييلي الذي سجل الهدف الثاني ببراعة في الدقيقة 71.

وبعد 4 دقائق من الهدف الثاني عاد ماييلي ليسجل الهدف الثالث ويقرب بيراميدز من انتصار تاريخي.

وحاول أهلي جدة تقليص النتيجة في الدقائق المتبقية لكن لاعبو بيراميدز والشناوي حافظوا على شباك فريقهم.