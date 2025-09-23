دعما للمنتخب.. رابطة الأندية تنقل مباريات الدوري من استاد القاهرة

الثلاثاء، 23 سبتمبر 2025 - 23:05

كتب : FilGoal

استاد القاهرة

قررت رابطة الأندية نقل جميع مباريات الدوري من استاد القاهرة عقب مواجهة القمة.

وبررت الرابطة في بيان لها "تم إخطار إدارة الاستاد بنقل المباريات رسميا، دعمًا للمنتخب الوطني في استعداداته الحاسمة لخوض تصفيات كأس العالم."

ويلتقي الأهلي والزمالك في مباراة القمة يوم 29 سبتمبر الجاري.

وأوضحت الرابطة في بيانها "تهدف الرابطة من هذه الخطوة إلى إتاحة الفرصة للمنتخب للتدرب على أرضية الملعب الأساسية، بالإضافة إلى الحفاظ على حالة أرضية الملعب لضمان أفضل الظروف الفنية للمباراة الهامة."

وأتم بيان الرابطة "سيستمر نقل المباريات من استاد القاهرة حتى يوم 12 أكتوبر المقبل، وهو موعد مباراة المنتخب المصري أمام غينيا بيساو ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026."

ويلتقي المنتخب المصري أمام جيبوتي يوم 8 أكتوبر المقبل، الساعة 5 مساءً بتوقيت المغرب (3 بتوقيت القاهرة)، على ملعب العربي الزاولي في كازابلانكا.

قبل مواجهة غينيا بيساو في ختام التصفيات يوم 12 أكتوبر.

ويحتل المنتخب المصري صدارة المجموعة برصيد 20 نقطة، مبتعدا عن بوركينا فاسو في المركز الثاني برصيد 15 نقطة.

ويلتقي المنتخب المصري في الجولتين الأخيرتين أمام جيبوتي يوم 8 أكتوبر، وغينيا بيساو يوم 13 أكتوبر.

ويحتاج المنتخب المصري إلى نقطتين للتأهل رسميا إلى كأس العالم للمرة الرابعة في التاريخ.

وتأهل الفراعنة لكأس العالم 3 مرات في التاريخ أعوام 1934، و1990 في إيطاليا، و2018 في روسيا.

