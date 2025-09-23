هاتريك تاريخي.. فيستون ماييلي يمزق شباك أهلي جدة مع بيراميدز في إنتركونتيننتال

دخل فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز التاريخ من أوسع أبوابه بعدما سجل 3 أهداف "هاتريك" في مرمى أهلي جدة السعودي.

ويلعب بيراميدز ضد أهلي جدة السعودي في كأس إنتركونتيننتال، في المباراة التي تقام بملعب الجوهرة المشعة في جدة.

وتألق المهاجم الكونغولي مع بيراميدز وسجل 3 أهداف هاتريك في المباراة المستمرة حتى الآن.

جاء هدف ماييلي الأول في الدقيقة 21 بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء.

وسجل الثاني في الدقيقة 71 بعد متابعة لعرضية محمود زلاكة.

وأكمل فيستون ماييلي الهاتريك في الدقيقة 75 بعد استغلال خطأ دفاع وحارس أهلي جدة ليضع الكرة في الشباك.

كما سجل فيستون ماييلي ثالث هاتريك لأي فريق إفريقي في بطولات كأس العالم للأندية المختلفة.

بعد الليبي حمدو الهوني لاعب الترجي التونسي أمام السد القطري في 2019، والفلسطيني وسام أبو علي مع الأهلي أمام بورتو البرتغالي في 2025.

وسجل فيستون ماييلي أول هاتريك في بطولة إنتركونتيننتال وذلك منذ اعتماد البطولة بداية من العام الماضي بدلا من نسخة كأس العالم للأندية السنوية.