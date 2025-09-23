مؤتمر فيريرا: الجونة استحق التعادل ومعاقبتنا عادلة بسبب أداء الشوط الثاني

اعترف يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك بأحقية الجونة في التعادل أمام فريقه ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري.

وقال يانيك فيريرا خلال المؤتمر الصحفي: "الشوط الثاني أدخلنا الجونة في المباراة وشراستنا كانت أقل ولم نخلق فرص كبيرة مثلما فعلنا في الشوط الأول".

وشدد "الجونة استحق التعادل أمام الزمالك والهدف مستحق على مجهودهم، ونحن نستحق المعاقبة بهدف بسبب أدائنا في الشوط الثاني".

وحسم التعادل بهدف لكل فريق المواجهة بين الفريقين، وسجل الجونة هدفا قاتلا في الدقيقة 86.

وشهدت المباراة غياب كل من جوان بيزيرا ومحمود بنتايك بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وبذلك لم ينجح الزمالك في تحقيق 3 انتصارات متتالية في الدوري هذا الموسم حتى الآن.

ويلعب الزمالك مباراته المقبلة أمام الأهلي مساء الإثنين المقبل ضمن الجولة التاسعة من الدوري.

وينفرد الزمالك بالصدارة رغم التعثر برصيد 17 نقطة وبفارق نقطتين عن المصري.

وكان عدي الدباغ قد افتتح التسجيل في الدقيقة 27 قبل أن يتعادل محمد عماد في الدقيقة 86.

وواصل الفلسطيني عدي الدباغ تألقه مع فريق الزمالك وسجل ثالث أهدافه على التوالي.