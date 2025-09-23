هدف ملغي +90.. تعادل طلائع الجيش والمقاولون سلبيا في الدوري

حسم التعادل السلبي مباراة طلائع الجيش أمام المقاولون العرب في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري والتي أقيمت بينهما على استاد جهاز الرياضة العسكري.

وألغى حكم المباراة عبد الرحمن صالح هدفا لصالح طلائع الجيش في الدقيقة 90+6.

ونجح إسماعيل أورو أجورو مهاجم الطلائع هدفا بعد تسلمه الكرة داخل منطقة الجزاء ليسددها في شباك محمود أبو السعود حارس المقاولون العرب.

ولكن بعد العودة لتقنية الفيديو أشار الحكم إلى وجود تسلل على لاعب طلائع الجيش في بداية اللعبة.

ونال هيثم شعبان المدير الفني لطلائع الجيش بطاقة صفراء بعد اعتراضه على قرار حكم المباراة.

ورفع طلائع الجيش رصيده إلى 9 نقاط في المركز الـ13 من 8 مباريات، فيما يتواجد المقاولون العرب في المركز الـ17 برصيد 5 نقاط من 8 مباريات.

وكان محمد مكي المدير الفني للمقاولون تقدم باستقالته من منصبه، إلا أن إدارة ذئاب الجبل رفضت استقالة المدرب.

