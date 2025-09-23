الدوري المصري – موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والقناة الناقلة
الثلاثاء، 23 سبتمبر 2025 - 22:16
كتب : FilGoal
اختتم الأهلي والزمالك مبارياتهما في الجولة الثامنة من الدوري المصري، وذلك بعد فوز الأحمر على حرس الحدود وتعادل الأبيض مع الجونة.
وفاز الأهلي على حرس الحدود بثلاثية مقابل هدفين، بينما تعادل الزمالك مع الجونة بهدف لكل فريق.
ويلعب الأهلي مع الزمالك في الجولة التاسعة من الدوري المصري.
ويحتل الزمالك المركز الأول بترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة، ويأتي الأهلي في المركز الرابع برصيد 12 نقطة ويتبقى له مباراة.
موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
وتقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم الإثنين المقبل الموافق 29 سبتمبر.
وتنطلق المباراة في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.
وتُلعب المباراة على استاد القاهرة الدولي.
وتذاع عبر قناة أون سبورت.
