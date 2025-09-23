انتهت الدوري الإسباني - ليفانتي (1)-(4) ريال مدريد

الثلاثاء، 23 سبتمبر 2025 - 22:16

كتب : FilGoal

ريال مدريد أمام ليفانتي

تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد ضد ليفانتي في الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة، بينما يأتي ليفانتي في المركز الـ16 برصيد 4 نقاط.

ويمكنك متابعة تفاصيل المباراة بالضغط هنا

---------------------------

نهاية المباراة بفوز ريال مدريد 4-1.

ق 90: فينيسيوس يهدر انفراد أمام المرمى بعد محاولة استعراضية لتسجيل الكرة "لوب" من أعلى الحارس.

ق 71: تبديلان لريال مدريد بنزول جود بيلينجهام وتشاوميني بدلا من ماستانتونو وفالفيردي

ق 68: جووووول كيليان مبابي يسجل الرابع بعد انفراده بالحارس والمرور منه بطريقة رائعة.

ق 64: كيليان مبابي يسجل الهدف الثالث من ضربة جزاء نفذها على طريقة بانينكا.

ق 62: ضربة جزاء لصالح ريال مدريد بعد عرقلة كيليان مبابي داخل منطقة الجزاء.

ق 54: جووووول تقليص الفارق لـ ليفانتي عن طريق إيتا إيونج الذي التقط الكرة قبل كورتوا.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم ريال مدريد 2-0

ق 38: جووووول فرانكو ماستانتونو يسجل الهدف الثاني لريال مدريد بعد انفراده بالحارس إثر تمريرة رائعة من فينيسيوس

ق 28: جووووول فينيسيوس يسجل الهدف الأول لريال مدريد بطريقة رائعة بوجه قدمه الخارجي لتسكن الشباك.

ق 22: كرة عرضية أرضية من فران جارسيا أبعدها الدفاع إلى ركنية.

ق 13: أدريان فوينتي لاعب ليفانتي استقبل ركلة الركنية قرب منطقة الجزاء، لكنه وجّه ضربته الرأسية بعيدًا قليلًا عن القائم الأيمن.

ق 4: تسديدة عن طريق إيفان روميرو لاعب ليفانتي من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن للمرمى.

انطلاق المباراة

ريال مدريد ليفانتي الدوري الإسباني
