قبل القمة.. الجونة يفرض التعادل على الزمالك في الوقت القاتل

فرض الجونة التعادل على الزمالك ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري.

وحسم التعادل بهدف لكل فريق المواجهة بين الفريقين، وسجل الجونة هدفا قاتلا في الدقيقة 86.

وشهدت المباراة غياب كل من جوان بيزيرا ومحمود بنتايك بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وبذلك لم ينجح الزمالك في تحقيق 3 انتصارات متتالية في الدوري هذا الموسم حتى الآن.

ويلعب الزمالك مباراته المقبلة أمام الأهلي مساء الإثنين المقبل ضمن الجولة التاسعة من الدوري.

وينفرد الزمالك بالصدارة رغم التعثر برصيد 17 نقطة وبفارق نقطتين عن المصري.

وكان عدي الدباغ قد افتتح التسجيل في الدقيقة 27 قبل أن يتعادل محمد عماد في الدقيقة 86.

الدباغ للمباراة الثالثة على التوالي

واصل الفلسطيني عدي الدباغ تألقه مع فريق الزمالك وسجل ثالث أهدافه على التوالي.

ونجح عدي الدباغ في تسجيل هدف تقدم الزمالك على الجونة بعد متابعة رائعة لعرضية ناصر ماهر.

ورفع الدباغ رصيده إلى 3 أهداف كثاني هدافين الدوري متساويا مع محمود حسن تريزيجيه وخلف كل من عبد الرحيم دغموم وصلاح محسن بـ 4 أهداف لكل منهما.

وصف المباراة

بدأ اللقاء بسيطرة من الزمالك على الكرة لكن دون خطورة حقيقية على مرمى محمد علاء حارس مرمى الجونة.

وراوغ أرنود مهاجم الجونة، صلاح مصدق ببراعة في الدقيقة 14 لكن حرمت العارضة الفريق من الهدف الأول.

واستمر ضغط الزمالك على الجونة بحثا عن هدف التقدم وسط تماسك دفاعي من الجونة.

وأهدر عبد الحميد معالي الهدف الأول في الدقيقة 27 بعد مراوغة ناجحة لكن تألق محمد علاء وحولها لركنية.

ونجح عدي الدباغ في افتتاح التسجيل في الدقيقة 27 بعد استغلال عرضية رائعة من ناصر ماهر حولها داخل الشباك.

وحرم محمد صبحي فريق الجونة من التعادل في الدقيقة 35.

وأنقذ محمد علاء تسديدة رائعة من عبد الله السعيد في الدقيقة 40.

ومع بداية الشوط الثاني حرمت العارضة فريق الجونة مجددا من التسجيل بعد التصدي لتسديدة خالد صديق في الدقيقة 48 من ركلة حرة.

وتألق محمد علاء حارس الجونة في الدقيقة 53 لتسديدة آدم كايد وحولها لركنية.

وطالب لاعبو الزمالك بطرد محمد علاء في الدقيقة 61 بسبب عرقلة عدي الدباغ من خارج منطقة الجزاء لكن اكتفى مصطفى الشهدي ببطاقة صفراء.

ودفع يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك بشيكو بانزا في الدقيقة 68 بدلا من عبد الحميد معالي.

كما شارك الثنائي عمرو ناصر وعمر جابر بدلا من صلاح مصدق وعدي الدباغ بعد 10 دقائق.

وتراجع الزمالك في آخر ربع ساعة للدفاع من أجل تأمين التقدم.

وشارك الثنائي أحمد حمدي وأحمد إيشو بدلا من آدم كايد ونبيل عماد في الدقيقة 83.

ونجح محمد عماد عبد القادر في تسجيل هدف التعادل القاتل في الدقيقة 86 من تسديدة رائعة سكنت شباك محمد صبحي.

واحتسب حكم اللقاء ست دقائق وقت بدل من الضائع لكن دون جديد لتنتهي المباراة بالتعادل.

ويلعب الزمالك مباراته المقبلة أمام الأهلي مساء يوم الإثنين الموافق 29 سبتمبر ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري.