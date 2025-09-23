تحديد ملعب وموعد وحكام مباراة مصر أمام جيبوتي

الثلاثاء، 23 سبتمبر 2025 - 21:35

كتب : محمد جمال

عمر مرموش - مصر ضد إثيوبيا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" موعد وملعب وحكام مباراة مصر أمام جيبوتي في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكشف فيفا عن إقامة المباراة يوم 8 أكتوبر المقبل، الساعة 5 مساءً بتوقيت المغرب (3 بتوقيت القاهرة)، على ملعب العربي الزاولي في كازابلانكا.

ويدير المباراة حكم من الجابون باتريس مبيامى، ويعاونه مواطنيه أبيجن ندونج، إيتوني أندو أوهريل.

فيما يتواجد حكما رابعا دوس سانتوس باريز من ساو تومي وبرينسيب.

ويحتل المنتخب المصري صدارة المجموعة برصيد 20 نقطة، مبتعدا عن بوركينا فاسو في المركز الثاني برصيد 15 نقطة.

ويلتقي المنتخب المصري في الجولتين الأخيرتين أمام جيبوتي يوم 8 أكتوبر، وغينيا بيساو يوم 13 أكتوبر.

ويحتاج المنتخب المصري إلى نقطتين للتأهل رسميا إلى كأس العالم للمرة الرابعة في التاريخ.

وتأهل الفراعنة لكأس العالم 3 مرات في التاريخ أعوام 1934، و1990 في إيطاليا، و2018 في روسيا.

منتخب مصر كأس العالم تصفيات كأس العالم مصر وجيبوتي
