تشكيل ريال مدريد – ألونسو يرمم قلب الدفاع بـ كاريراس أمام ليفانتي

دفع تشابي ألونسو المدير الفني لريال مدريد بألفارو كاريراس في قلب دفاع فريقه أمام ليفانتي.

ويلعب ريال مدريد ضد ليفانتي في الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

وأجرى تشابي ألونسو عدة تغييرات في تشكيل فريقه لإراحة بعض اللاعبين قبل مباراة دربي مدريد الأسبوع المقبل ضد أتليتكو مدريد.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:

المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: ماركو أسينسيو – دين هاوسن – ألفارو كاريراس – فران جارسيا

الوسط: فيدي فالفيردي – داني سيبايوس – أردا جولر

الهجوم: ماستانتانو – كيليان مبابي – فينيسيوس جونيور

ويحتل ريال مدريد المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة، بينما يأتي ل يفانتي في المركز الـ16 برصيد 4 نقاط.