تشكيل ريال مدريد – ألونسو يرمم قلب الدفاع بـ كاريراس أمام ليفانتي

الثلاثاء، 23 سبتمبر 2025 - 21:27

كتب : FilGoal

ميليتاو - ريال مدريد ضد إسبانيول

دفع تشابي ألونسو المدير الفني لريال مدريد بألفارو كاريراس في قلب دفاع فريقه أمام ليفانتي.

ويلعب ريال مدريد ضد ليفانتي في الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

وأجرى تشابي ألونسو عدة تغييرات في تشكيل فريقه لإراحة بعض اللاعبين قبل مباراة دربي مدريد الأسبوع المقبل ضد أتليتكو مدريد.

أخبار متعلقة:
برشلونة يستضيف ريال سوسيداد على ملعب مونتجويك سكاي : بايرن ميونيخ يخطط لضم دي يونج مجانا

وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:

المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: ماركو أسينسيو – دين هاوسن – ألفارو كاريراس – فران جارسيا

الوسط: فيدي فالفيردي – داني سيبايوس – أردا جولر

الهجوم: ماستانتانو – كيليان مبابي – فينيسيوس جونيور

ويحتل ريال مدريد المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة، بينما يأتي ل يفانتي في المركز الـ16 برصيد 4 نقاط.

ريال مدريد الدوري الإسباني
نرشح لكم
مباشر الدوري الإسباني - ليفانتي (0)-(0) ريال مدريد.. بداية المباراة يغيب من 4 إلى 5 أشهر.. جافي يخضع لجراحة في غضروف الركبة برشلونة يستضيف ريال سوسيداد على ملعب مونتجويك من إدمان البرجر إلى التتويج بـ "بالون دور".. حكاية عودة ديمبيلي الأفضل في العالم لابورتا: ننتظر ترخيص بلدية برشلونة للعودة إلى كامب نو.. ولامين يستحق الكرة الذهبية الكرة الذهبية - للمرة الأولى في التاريخ.. لامين يامال يفوز بجائزة "كوبا" الثانية على التوالي رئيس خيتافي: رافينيا كان يستحق الطرد.. والحكم كان ينتظر التصفيق له بعد إعلان مدة غيابه.. المباريات التي سيغيب عنها فيرمين من برشلونة
أخر الأخبار
هدف ملغي +90.. تعادل طلائع الجيش والمقاولون سلبيا في الدوري 18 دقيقة | الدوري المصري
الدوري المصري – موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والقناة الناقلة 26 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإسباني - ليفانتي (0)-(0) ريال مدريد.. بداية المباراة 26 دقيقة | الدوري الإسباني
قبل القمة.. الجونة يفرض التعادل على الزمالك في الوقت القاتل 27 دقيقة | الدوري المصري
يغيب من 4 إلى 5 أشهر.. جافي يخضع لجراحة في غضروف الركبة 30 دقيقة | الدوري الإسباني
تشكيل ليفربول – إيزاك أساسي أمام ساوثامبتون في كأس الرابطة وغياب صلاح ساعة | الدوري الإنجليزي
تحديد ملعب وموعد وحكام مباراة مصر أمام جيبوتي ساعة | منتخب مصر
تشكيل ريال مدريد – ألونسو يرمم قلب الدفاع بـ كاريراس أمام ليفانتي ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - عثمان الأفضل وباريس يسيطر على الجوائز وصلاح الرابع 2 الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع 3 "ما حدث لن يتكرر".. محمد يوسف يوجه رسالة لوكيل إمام عاشور عبر في الجول 4 استراحة الدوري المصري – الحدود (2)-(3) الأهلي.. فوز الأحمر
/articles/513992/تشكيل-ريال-مدريد-ألونسو-يرمم-قلب-الدفاع-بـ-كاريراس-أمام-ليفانتي