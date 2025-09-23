الثالث على التوالي.. عدي الدباغ يسجل لـ الزمالك أمام الجونة

الثلاثاء، 23 سبتمبر 2025 - 21:07

كتب : محمود حمدي

هدف عدي الدباغ

واصل الفلسطيني عدي الدباغ تألقه مع فريق الزمالك وسجل ثالث أهدافه على التوالي.

ونجح عدي الدباغ في تسجيل هدف تقدم الزمالك على الجونة بعد متابعة رائعة لعرضية ناصر ماهر.

وتقدم الدباغ بذلك الهدف للزمالك على الجونة في الدقيقة 27 وانتهت نتيجة الشوط الأول على ذلك.

وبذلك يكون قد سجل الدباغ الهدف الثالث على التوالي له هذا الموسم بعدما سجل أمام كل من المصري والإسماعيلي.

ورفع الدباغ رصيده إلى 3 أهداف كثاني هدافين الدوري متساويا مع محمود حسن تريزيجيه وخلف كل من عبد الرحيم دغموم وصلاح محسن بـ 4 أهداف لكل منهما.

وانضم الدباغ للزمالك قادما من شارلروا البلجيكي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ويبلغ الدباغ من العمر 26 عاما ويعتبر الهداف التاريخي لمنتخب فلسطين برصيد 16 هدفا.

ويستضيف الأهلي فريق الزمالك مساء يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري.

الزمالك عدي الدباغ
