انتهت في إنتركونتينينتال - أهلي جدة (1)-(3) بيراميدز.. فوز تاريخي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أهلي جدة ضد بيراميدز.

ويحل بيراميدز ضيفا على أهلي جدة ضمن كاس إنتركونتينينتال.

نهاية المباراة

ق90 أحمد الشناوي يواصل التألق ويمنع هدف تقليص الفارق لنادي أهلي جدة

ق75 ماييلي يسجل الهدف الثالث لنادي بيراميدز بعد انفراد تام بالمرمى

ق71 ماييلي يسجل الهدف الثاني لبيراميدز بعد تمريرة رائعة من محمود زلاكة

ق50 تسديدة خطيرة من إيفان توني مهاجم أهلي جدة تمر أعلى مرمى الشناوي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45 إيفان توني يسجل هدف التعادل من ركلة جزاء

ق35 تصدي رائع من أحمد الشناوي يمنع هدف التعادل لأهلي جدة.

ق21 فيستون ماييلي يسجل الهدف الاول لبيراميدز بعد تسديدة صاروخية

ق15 إنقاذ تاريخي من ميندي حارس مرمى أهلي جدة يمنع بيراميدز من تسجيل الهدف الأول لبيراميدز

ق5 لاعبو اهلي جدة يطالبون بالحصول على ركلة جزاء بعد التدخل ضد رياض محرز

انطلاق المباراة