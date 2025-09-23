سكاي : بايرن ميونيخ يخطط لضم دي يونج مجانا
الثلاثاء، 23 سبتمبر 2025 - 20:49
كتب : FilGoal
يخطط نادي بايرن ميونيخ للتعاقد مع الهولندي فرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة.
وينتهي تعاقد دي يونج مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري.
وبحسب سكاي سبورت ألمانيا، فإن بايرن ميونيخ يخطط للتعاقد مع فرينكي دي يونج بشكل مجاني بداية الموسم المقبل.
وأوضحت التقارير ذاتها أن فينسنت كومباني مدرب بايرن ميونيخ يجد في دي يونج الخاير الأنسب لتدعيم وسط العملاق البافاري.
وتعاقد برشلونة مع اللاعب البالغ من العمر 28 عاما قادما من أياكس مقابل 86 مليون يورو.
وشارك دي يونج في 263 مباراة مع برشلونة وسجل 19 هدفا وصنع 23 بجميع المسابقات.
وفاز دي يونج مع برشلونة بلقبين للدوري الإسباني ومثلهما لكأس إسبانيا والسوبر.
