برشلونة يستضيف ريال سوسيداد على ملعب مونتجويك

أعلن نادي برشلونة بشكل رسمي إقامة مواجهة ريال سوسيداد على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي "مونتجويك".

ولعب برشلونة الموسم الماضي على نفس الملعب، في ظل تجديد ملعب كامب نو.

وينتظر برشلونة الحصول على التصاريح اللازمة من أجل إعادة افتتاح ملعب كامب نو.

وكشف برشلونة في بيان رسمي على إقامة مواجهة ريال سوسيداد ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني على ملعب مونتجويك.

وتقام المباراة مساء الأحد 28 سبتمبر الجاري.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 13 نقطة.

وذلك بفارق نقطتين عن ريال مدريد المتصدر بالعلامة الكاملة عقب مرور خمس جولات.

بينما يحل برشلونة ضيفا على ريال أوفييدو في الجولة السادسة المقبلة.

وحصل لامين يامال على المركز الثاني في سباق الكرة الذهبية خلف عثمان ديمبيلي الذي حصل على الجائزة.

بينما توج بجائزة أفضل لاعب شاب عن الموسم الماضي ليحققها للمرة الثانية على التوالي.