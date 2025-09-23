تشكيل أهلي جدة - محرز وتوني يقودان الهجوم أمام بيراميدز
الثلاثاء، 23 سبتمبر 2025 - 20:09
كتب : FilGoal
يقود الثنائي رياض محرز وإيفان توني هجوم نادي أهلي جدة في مواجهة بيراميدز.
ويلعب أهلي جدة ضد بيراميدز بعد قليل ضمن كأس إنتركونتينينتال.
وجاء تشكيل أهلي جدة لمواجهة بيراميدز كالتالي:
الحارس: إدوارد ميندي
الدفاع: محمد عبد الرحمن - روجر إيبانيز - ميريح ديميرال - ماتيو دامس
الوسط: فرانك كيسيه - إنزو ميلو - فالنتين أتانجا
الهجوم: جالينو - إيفان توني - رياض محرز.
وكان بيرامديز قد فاز في المباراة الأولى على أوكلاند سيتي بثلاثة أهداف دون مقابل.
وسيحصل الفائز من مباراة بيراميدز وأهلي جدة على لقب كأس القارات الثلاث.
كما سيتأهل لنصف نهائي إنتركونتينينتال ليواجه الفائز من بطل قارتي أمريكا الجنوبية والشمالية.
نرشح لكم
هدف ملغي +90.. تعادل طلائع الجيش والمقاولون سلبيا في الدوري الدوري المصري – موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والقناة الناقلة قبل القمة.. الجونة يفرض التعادل على الزمالك في الوقت القاتل تحديد ملعب وموعد وحكام مباراة مصر أمام جيبوتي الثالث على التوالي.. عدي الدباغ يسجل لـ الزمالك أمام الجونة مباشر إنتركونتينينتال - أهلي جدة (1)-(1) بيراميدز.. الثاني يضيع تشكيل بيراميدز - زلاكة وماييلي أساسيان أمام أهلي جدة.. واستبعاد الكرتي ورمضان مدرب حرس الحدود: الأهلي في أسوأ حالاته.. ولعبنا على جبهة هاني