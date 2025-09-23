تشكيل أهلي جدة - محرز وتوني يقودان الهجوم أمام بيراميدز

الثلاثاء، 23 سبتمبر 2025 - 20:09

كتب : FilGoal

رياض محرز - كريم بنزيمة - الاتحاد - الأهلي

يقود الثنائي رياض محرز وإيفان توني هجوم نادي أهلي جدة في مواجهة بيراميدز.

ويلعب أهلي جدة ضد بيراميدز بعد قليل ضمن كأس إنتركونتينينتال.

وجاء تشكيل أهلي جدة لمواجهة بيراميدز كالتالي:

الحارس: إدوارد ميندي

الدفاع: محمد عبد الرحمن - روجر إيبانيز - ميريح ديميرال - ماتيو دامس

الوسط: فرانك كيسيه - إنزو ميلو - فالنتين أتانجا

الهجوم: جالينو - إيفان توني - رياض محرز.

وكان بيرامديز قد فاز في المباراة الأولى على أوكلاند سيتي بثلاثة أهداف دون مقابل.

وسيحصل الفائز من مباراة بيراميدز وأهلي جدة على لقب كأس القارات الثلاث.

كما سيتأهل لنصف نهائي إنتركونتينينتال ليواجه الفائز من بطل قارتي أمريكا الجنوبية والشمالية.

