تشكيل بيراميدز - زلاكة وماييلي أساسيان أمام أهلي جدة.. واستبعاد الكرتي ورمضان

دفع كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز بالثنائي محمود عبد الحفيظ "زلاكة"، وفيستون ماييلي في التشكيل الأساسي أمام أهلي جدة.

ويحل بيراميدز ضيفا في التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء على نظيره أهلي جدة، على ملعب الإنماء (الجوهرة المشعة) بمدينة جدة في إطار كأس الإنتركونتيننتال وعلى لقب بطولة كأس القارات الثلاث.

وشهد التشكيل استبعاد الثنائي وليد الكرتي ورمضان صبحي من قائمة الفريق.

وجاء تشكيل بيراميدز كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد حمدي.

خط الوسط: مهند لاشين - بلاتي توريه - أحمد عاطف "قطة" - كريم حافظ - محمود عبد الحفيظ "زلاكة".

الهجوم: فيستون ماييلي

وكشف مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن أسباب غياب المغربي وليد الكرتي ورمضان صبحي عن مباراة أهلي جدة السعودي في مباراة كأس القارات الثلاث ضمن منافسات كأس إنتركونتيننتال.

وأوضح المنيري عبر المركز الإعلامي لبيراميدز "الكرتي يعاني من إصابة عبارة عن شد في العضلة الأمامية تعرض له خلال مباراة زد الأخيرة بالدوري".

وتابع المنيري "يخضع الكرتي حاليا لبرنامج تأهيلي لتجهيزه للمرحلة المقبلة".

وأضاف المنيري "رمضان صبحي يعاني من إصابة على مستوى الركبة ويؤدي حاليا تدريباته التأهيلية ليكون جاهزا للمرحلة المقبلة الهامة في مشوار الفريق".