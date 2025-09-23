تشكيل بيراميدز - زلاكة وماييلي أساسيان أمام أهلي جدة.. واستبعاد الكرتي ورمضان

الثلاثاء، 23 سبتمبر 2025 - 20:05

كتب : FilGoal

بيراميدز ضد أوكلاند سيتي

دفع كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز بالثنائي محمود عبد الحفيظ "زلاكة"، وفيستون ماييلي في التشكيل الأساسي أمام أهلي جدة.

ويحل بيراميدز ضيفا في التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء على نظيره أهلي جدة، على ملعب الإنماء (الجوهرة المشعة) بمدينة جدة في إطار كأس الإنتركونتيننتال وعلى لقب بطولة كأس القارات الثلاث.

وشهد التشكيل استبعاد الثنائي وليد الكرتي ورمضان صبحي من قائمة الفريق.

أخبار متعلقة:
مؤتمر يوريتشيتش: أثق في قدرات لاعبي بيراميدز على الفوز ضد أهلي جدة كأس إنتركونتيننتال - رابطة الزمالك في السعودية تنفي شراء تذاكر مباراة بيراميدز ضد أهلي جدة كأس إنتركونتينينتال - قناة مفتوحة تنقل مباراة بيراميدز ضد أهلي جدة مؤتمر يايسله: بيراميدز يمتلك عناصر مميزة.. وسنتدارك أخطاء المباراتين السابقتين

وجاء تشكيل بيراميدز كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد حمدي.

خط الوسط: مهند لاشين - بلاتي توريه - أحمد عاطف "قطة" - كريم حافظ - محمود عبد الحفيظ "زلاكة".

الهجوم: فيستون ماييلي

وكشف مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن أسباب غياب المغربي وليد الكرتي ورمضان صبحي عن مباراة أهلي جدة السعودي في مباراة كأس القارات الثلاث ضمن منافسات كأس إنتركونتيننتال.

وأوضح المنيري عبر المركز الإعلامي لبيراميدز "الكرتي يعاني من إصابة عبارة عن شد في العضلة الأمامية تعرض له خلال مباراة زد الأخيرة بالدوري".

وتابع المنيري "يخضع الكرتي حاليا لبرنامج تأهيلي لتجهيزه للمرحلة المقبلة".

وأضاف المنيري "رمضان صبحي يعاني من إصابة على مستوى الركبة ويؤدي حاليا تدريباته التأهيلية ليكون جاهزا للمرحلة المقبلة الهامة في مشوار الفريق".

رمضان صبحي بيراميدز الكرتي
نرشح لكم
هدف ملغي +90.. تعادل طلائع الجيش والمقاولون سلبيا في الدوري الدوري المصري – موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والقناة الناقلة قبل القمة.. الجونة يفرض التعادل على الزمالك في الوقت القاتل تحديد ملعب وموعد وحكام مباراة مصر أمام جيبوتي الثالث على التوالي.. عدي الدباغ يسجل لـ الزمالك أمام الجونة مباشر إنتركونتينينتال - أهلي جدة (1)-(1) بيراميدز.. الثاني يضيع تشكيل أهلي جدة - محرز وتوني يقودان الهجوم أمام بيراميدز مدرب حرس الحدود: الأهلي في أسوأ حالاته.. ولعبنا على جبهة هاني
أخر الأخبار
هدف ملغي +90.. تعادل طلائع الجيش والمقاولون سلبيا في الدوري 11 دقيقة | الدوري المصري
الدوري المصري – موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والقناة الناقلة 18 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإسباني - ليفانتي (0)-(0) ريال مدريد.. بداية المباراة 19 دقيقة | الدوري الإسباني
قبل القمة.. الجونة يفرض التعادل على الزمالك في الوقت القاتل 19 دقيقة | الدوري المصري
يغيب من 4 إلى 5 أشهر.. جافي يخضع لجراحة في غضروف الركبة 23 دقيقة | الدوري الإسباني
تشكيل ليفربول – إيزاك أساسي أمام ساوثامبتون في كأس الرابطة وغياب صلاح 58 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تحديد ملعب وموعد وحكام مباراة مصر أمام جيبوتي ساعة | منتخب مصر
تشكيل ريال مدريد – ألونسو يرمم قلب الدفاع بـ كاريراس أمام ليفانتي ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - عثمان الأفضل وباريس يسيطر على الجوائز وصلاح الرابع 2 "ما حدث لن يتكرر".. محمد يوسف يوجه رسالة لوكيل إمام عاشور عبر في الجول 3 الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع 4 استراحة الدوري المصري – الحدود (2)-(3) الأهلي.. فوز الأحمر
/articles/513986/تشكيل-بيراميدز-زلاكة-وماييلي-أساسيان-أمام-أهلي-جدة-واستبعاد-الكرتي-ورمضان