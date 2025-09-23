مدرب حرس الحدود: الأهلي في أسوأ حالاته.. ولعبنا على جبهة هاني

الثلاثاء، 23 سبتمبر 2025 - 20:03

كتب : FilGoal

الأهلي - حرس الحدود - تريزيجيه

وصف أحمد زهران المدرب العام لحرس الحدود، منافسه بالأهلي بأنه كان في أسوأ حالاته.

وخسر حرس الحدود أمام الأهلي بثلاثية مقابل هدفين في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري والتي أقيمت على استاد الكلية الحربية.

وأوضح زهران في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "واجهنا الأهلي في أسوأ حالاته، وحاولنا استغلال الحالة الذهنية والبدنية المتراجعة للاعبي الأهلي".

وأكمل "كنت أتمنى الفوز أمام الأهلي كمدرب مثلما حققت الفوز كلاعب مع حرس الحدود، حزين بسبب النتيجة وكنت أتمنى الخروج بنقطة من المباراة".

وحقق زهران الفوز مع حرس الحدود أمام الأهلي في الدور الثاني لموسم 2014 - 2015 بهدف نظيف، والتي شهدت مشاركة المدرب العام وقتها كلاعب وسط أساسي في المباراة.

وعن الفرص التي أهدرها حرس الحدود، رد المدرب "هناك مبدأ في كرة القدم، أن من يهدر فرص يخسر وهذا ما حدث أمام الأهلي".

وأضاف "خططت للعب على جبهة محمد هاني، ونجحنا في العمل على ذلك".

وأتم حديثه عن عبد الحميد بسيوني المدير الفني للفريق: "سيعود لقيادة الفريق بدءًا من الغد وتواجد مع الفريق أمس، ولكن الطبيب منعه من أي ضغط عصبي، وسيكون موجودًا في المباراة المقبلة".

ثلاثية الأهلي سجلها كل من نيتس جراديشار ومحمود حسن "تريزيجيه" وياسر إبراهيم، فيما سجل لحرس الحدود كل من محمد حمدي زكي وأحمد أوكا.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 12 وارتقى للمركز الرابع ولا يزال يتبقى له مباراة.

بينما توقف رصيد حرس الحدود عند النقطة 8 في المركز الـ13.

الأهلي حرس الحدود الدوري أحمد زهران
