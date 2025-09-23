انتهت الدوري المصري - الزمالك (1)-(1) الجونة.. نهاية المباراة

الثلاثاء، 23 سبتمبر 2025 - 19:55

كتب : FilGoal

عدي الدباغ - آدم كايد - الزمالك ضد الجونة

يستضيف الزمالك فريق الجونة ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري.

وينفرد الزمالك بصدارة ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة من 7 مباريات خاضهم الفريق، ويحتل الجونة المركز السادس عشر في ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط من ست مباريات خاضهم الفريق.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

----------

ق96 نهاية المباراة بالتعادل

ق90 احتساب 6 دقائق وقت بدل من الضائع

ق86 جوووول محمد عماد يسجل من صاروخية رائعة

ق78 خروج صلاح مصدق والدباغ ومشاركة عمرو ناصر وعمر جابر

ق73 تسديدة من عبد الله السعيد لكن علاء يتصدى بثبات

ق68 مشاركة شيكو بانزا بدلا من عبد الحميد معالي

ق61 عرقلة محمد علاء لعدي الدباغ والتحصل على بطاقة صفراء

ق53 محمد علاء ينقذ تسديدة أدم كايد

ق50 العارضة تمنع الجونة من التعادل

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45 احتساب 4 دقائق وقت بدل من الضائع

ق40 محمد علاء ينقذ تسديدة عبد الله السعيد

ق35 صبحي يمنع التعادل

ق27 جوووول عدي الدباغ يسجل الأول

ق27 عبد الحميد معالي يهدر الأول

ق24 ضغط من الزمالك ومحمد علاء يشتت ركنية من ناصر ماهر

ق14 أرنود يراوغ صلاح مصدق ويسدد لكن في العارضة

انطلاق المباراة

الزمالك الدوري المصري الجونة
نرشح لكم
هدف ملغي +90.. تعادل طلائع الجيش والمقاولون سلبيا في الدوري الدوري المصري – موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والقناة الناقلة قبل القمة.. الجونة يفرض التعادل على الزمالك في الوقت القاتل الثالث على التوالي.. عدي الدباغ يسجل لـ الزمالك أمام الجونة مدرب حرس الحدود: الأهلي في أسوأ حالاته.. ولعبنا على جبهة هاني عماد النحاس: جراديشار اشتكى وطلب التغيير.. وبن رمضان جاهز لقمة الزمالك تدريبات تأهيلية لـ بارون أوشينج بعد استبعاده أمام الجونة تشكيل الزمالك - مصدق ومعالي أساسيان أمام الجونة.. وبانزا وعمر جابر على مقاعد البدلاء
أخر الأخبار
هدف ملغي +90.. تعادل طلائع الجيش والمقاولون سلبيا في الدوري 11 دقيقة | الدوري المصري
الدوري المصري – موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والقناة الناقلة 18 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإسباني - ليفانتي (0)-(0) ريال مدريد.. بداية المباراة 18 دقيقة | الدوري الإسباني
قبل القمة.. الجونة يفرض التعادل على الزمالك في الوقت القاتل 19 دقيقة | الدوري المصري
يغيب من 4 إلى 5 أشهر.. جافي يخضع لجراحة في غضروف الركبة 22 دقيقة | الدوري الإسباني
تشكيل ليفربول – إيزاك أساسي أمام ساوثامبتون في كأس الرابطة وغياب صلاح 58 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تحديد ملعب وموعد وحكام مباراة مصر أمام جيبوتي ساعة | منتخب مصر
تشكيل ريال مدريد – ألونسو يرمم قلب الدفاع بـ كاريراس أمام ليفانتي ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - عثمان الأفضل وباريس يسيطر على الجوائز وصلاح الرابع 2 الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع 3 "ما حدث لن يتكرر".. محمد يوسف يوجه رسالة لوكيل إمام عاشور عبر في الجول 4 استراحة الدوري المصري – الحدود (2)-(3) الأهلي.. فوز الأحمر
/articles/513984/مباشر-الدوري-المصري-الزمالك-1-1-الجونة-جوووول-رائع