انتهت الدوري المصري - الزمالك (1)-(1) الجونة.. نهاية المباراة

الثلاثاء، 23 سبتمبر 2025 - 19:55

كتب : FilGoal

عدي الدباغ - آدم كايد - الزمالك ضد الجونة

يستضيف الزمالك فريق الجونة ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري.

وينفرد الزمالك بصدارة ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة من 7 مباريات خاضهم الفريق، ويحتل الجونة المركز السادس عشر في ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط من ست مباريات خاضهم الفريق.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

----------

ق96 نهاية المباراة بالتعادل

ق90 احتساب 6 دقائق وقت بدل من الضائع

ق86 جوووول محمد عماد يسجل من صاروخية رائعة

ق78 خروج صلاح مصدق والدباغ ومشاركة عمرو ناصر وعمر جابر

ق73 تسديدة من عبد الله السعيد لكن علاء يتصدى بثبات

ق68 مشاركة شيكو بانزا بدلا من عبد الحميد معالي

ق61 عرقلة محمد علاء لعدي الدباغ والتحصل على بطاقة صفراء

ق53 محمد علاء ينقذ تسديدة أدم كايد

ق50 العارضة تمنع الجونة من التعادل

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45 احتساب 4 دقائق وقت بدل من الضائع

ق40 محمد علاء ينقذ تسديدة عبد الله السعيد

ق35 صبحي يمنع التعادل

ق27 جوووول عدي الدباغ يسجل الأول

ق27 عبد الحميد معالي يهدر الأول

ق24 ضغط من الزمالك ومحمد علاء يشتت ركنية من ناصر ماهر

ق14 أرنود يراوغ صلاح مصدق ويسدد لكن في العارضة

انطلاق المباراة

الزمالك الدوري المصري الجونة
نرشح لكم
بعد الفوز على أهلي جدة.. خزينة بيراميدز تنتعش بـ 2 مليون دولار قابلة للزيادة مسؤول تسليم جائزة لاعب المباراة يكشف ما حدث مع ياسر إبراهيم عقب لقاء الحدود إلى الدوحة.. طريق بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال بعد التتويج بالقارات الثلاث بعد انتصار بيراميدز التاريخي.. استمرار تفوق الأندية المصرية على فرق السعودية عالميا دعما للمنتخب.. رابطة الأندية تنقل مباريات الدوري من استاد القاهرة الزمالك يكشف تفاصيل إصابة نبيل عماد مؤتمر فيريرا: الجونة استحق التعادل ومعاقبتنا عادلة بسبب أداء الشوط الثاني هدف ملغي +90.. تعادل طلائع الجيش والمقاولون سلبيا في الدوري
أخر الأخبار
احتفل بالبالونة الحمراء.. نكونكو يسجل ويقود ميلان لربع نهائي كأس إيطاليا ساعة | سعودي في الجول
ريال مدريد يكتسح ليفانتي برباعية ويواصل صدارة الدوري ساعة | الدوري الإسباني
تقرير: "مرتان بناء على طلب المدرب".. تعديل على تقنية الفيديو في كأس العالم للشباب ساعة | منتخب مصر
بعد الفوز على أهلي جدة.. خزينة بيراميدز تنتعش بـ 2 مليون دولار قابلة للزيادة 2 ساعة | الدوري المصري
إيزاك افتتح أهدافه.. ليفربول يتجاوز ساوثامبتون في كأس الرابطة الإنجليزية 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
كأس خادم الحرمين - حجازي يشارك في خسارة نيوم.. وتأهل النصر والاتحاد 2 ساعة | سعودي في الجول
مسؤول تسليم جائزة لاعب المباراة يكشف ما حدث مع ياسر إبراهيم عقب لقاء الحدود 2 ساعة | الدوري المصري
إلى الدوحة.. طريق بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال بعد التتويج بالقارات الثلاث 3 ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - عثمان الأفضل وباريس يسيطر على الجوائز وصلاح الرابع 2 الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع 3 "ما حدث لن يتكرر".. محمد يوسف يوجه رسالة لوكيل إمام عاشور عبر في الجول 4 انتهت الدوري المصري – الحدود (2)-(3) الأهلي.. فوز الأحمر
/articles/513984/انتهت-الدوري-المصري-الزمالك-1-1-الجونة-نهاية-المباراة