انتهت الدوري المصري - الزمالك (1)-(1) الجونة.. نهاية المباراة

يستضيف الزمالك فريق الجونة ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري.

وينفرد الزمالك بصدارة ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة من 7 مباريات خاضهم الفريق، ويحتل الجونة المركز السادس عشر في ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط من ست مباريات خاضهم الفريق.

ق96 نهاية المباراة بالتعادل

ق90 احتساب 6 دقائق وقت بدل من الضائع

ق86 جوووول محمد عماد يسجل من صاروخية رائعة

ق78 خروج صلاح مصدق والدباغ ومشاركة عمرو ناصر وعمر جابر

ق73 تسديدة من عبد الله السعيد لكن علاء يتصدى بثبات

ق68 مشاركة شيكو بانزا بدلا من عبد الحميد معالي

ق61 عرقلة محمد علاء لعدي الدباغ والتحصل على بطاقة صفراء

ق53 محمد علاء ينقذ تسديدة أدم كايد

ق50 العارضة تمنع الجونة من التعادل

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45 احتساب 4 دقائق وقت بدل من الضائع

ق40 محمد علاء ينقذ تسديدة عبد الله السعيد

ق35 صبحي يمنع التعادل

ق27 جوووول عدي الدباغ يسجل الأول

ق27 عبد الحميد معالي يهدر الأول

ق24 ضغط من الزمالك ومحمد علاء يشتت ركنية من ناصر ماهر

ق14 أرنود يراوغ صلاح مصدق ويسدد لكن في العارضة

انطلاق المباراة