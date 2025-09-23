كأس إنتركونتينينتال - قناة مفتوحة تنقل مباراة بيراميدز ضد أهلي جدة

أعلن نادي بيراميدز عن نقل مباراته ضد أهلي جدة ضمن كأس إنتركونتينينتال عبر أحد القنوات الفضائية المفتوحة.

ويلعب بيراميدز ضد أهلي جدة مساء التاسعة بمدينة جدة ضمن كأس إنتركونتينينتال.

وكشف بيراميدز عن نقل قناة mbc action لمباراة بيراميدز ضد أهلي جدة.

ويأتي تردد قناة mbc action : قمر نايل سات 11470.. عمودي 27500.

وكان بيرامديز قد فاز في المباراة الأولى على أوكلاند سيتي بثلاثة أهداف دون مقابل.

وسيحصل الفائز من مباراة بيراميدز وأهلي جدة على لقب كأس القارات الثلاث.

كما سيتأهل لنصف نهائي إنتركونتينينتال ليواجه الفائز من بطل قارتي أمريكا الجنوبية والشمالية.