كأس إنتركونتينينتال - قناة مفتوحة تنقل مباراة بيراميدز ضد أهلي جدة
الثلاثاء، 23 سبتمبر 2025 - 19:42
كتب : FilGoal
أعلن نادي بيراميدز عن نقل مباراته ضد أهلي جدة ضمن كأس إنتركونتينينتال عبر أحد القنوات الفضائية المفتوحة.
ويلعب بيراميدز ضد أهلي جدة مساء التاسعة بمدينة جدة ضمن كأس إنتركونتينينتال.
وكشف بيراميدز عن نقل قناة mbc action لمباراة بيراميدز ضد أهلي جدة.
ويأتي تردد قناة mbc action : قمر نايل سات 11470.. عمودي 27500.
وكان بيرامديز قد فاز في المباراة الأولى على أوكلاند سيتي بثلاثة أهداف دون مقابل.
وسيحصل الفائز من مباراة بيراميدز وأهلي جدة على لقب كأس القارات الثلاث.
كما سيتأهل لنصف نهائي إنتركونتينينتال ليواجه الفائز من بطل قارتي أمريكا الجنوبية والشمالية.
نرشح لكم
هدف ملغي +90.. تعادل طلائع الجيش والمقاولون سلبيا في الدوري الدوري المصري – موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والقناة الناقلة قبل القمة.. الجونة يفرض التعادل على الزمالك في الوقت القاتل تحديد ملعب وموعد وحكام مباراة مصر أمام جيبوتي الثالث على التوالي.. عدي الدباغ يسجل لـ الزمالك أمام الجونة مباشر إنتركونتينينتال - أهلي جدة (1)-(1) بيراميدز.. الثاني يضيع تشكيل أهلي جدة - محرز وتوني يقودان الهجوم أمام بيراميدز تشكيل بيراميدز - زلاكة وماييلي أساسيان أمام أهلي جدة.. واستبعاد الكرتي ورمضان