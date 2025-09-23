عماد النحاس: جراديشار اشتكى وطلب التغيير.. وبن رمضان جاهز لقمة الزمالك

عبر عماد النحاس المدير الفني المؤقت للأهلي عن سعادته بفوز فريقه على حرس الحدود في الدوري.

وحقق الأهلي فوزا مثيرا على حرس الحدود بثلاثية مقابل هدفين، وذلك في الجولة الثامنة من الدوري المصري.

وقال النحاس في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الأهلي حقق الفوز الثاني على التوالي لأول مرة هذا الموسم، ودائما ما تكون الفترة قبل مباراة القمة صعبة على الجميع، والكل ينشغل بالتفكير في القمة فقط".

وأضاف "جراديشار اشتكى من آلام في الشوط الثاني ولذلك فضلنا خروجه للحفاظ عليه".

وواصل "كان لدينا غيابات مؤثرة في الفريق ولا نريد أن يغيب لاعب آخر".

وأكمل "عبد القادر شارك لأول مرة وظهر بشكل جيد، وهو من اليوم الأول لنا في الأهلي وهو معنا، ومحمد علي بن رمضان سليم بنسبة 100% وجاهز لمباراة الزمالك".

وأتم تصريحاته "الفوز يجعلنا نرتاح بعض الشيء ونبدأ في الاستعداد للقمة بشكل جيد".

وتفادى الأهلي مفاجآت حرس الحدود ونجح في تحقيق فوزا مثيرا على الحدود، ليكون الفوز الثاني له على التوالي لأول مرة في الدوري هذا الموسم بعدما فاز على سيراميكا كليوباترا في المباراة السابقة.

وتعد هذه المباراة هي الأخيرة للأهلي قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري يوم الإثنين المقبل.

ثلاثية الأهلي سجلها كل من نيتس جراديشار ومحمود حسن "تريزيجيه" وياسر إبراهيم.

وسجل لحرس الحدود كل من محمد حمدي زكي وأحمد أوكا.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 12 وارتقى للمركز الرابع ولا يزال يتبقى له مباراة.

بينما توقف رصيد حرس الحدود عند النقطة 8 في المركز الـ13.