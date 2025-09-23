تدريبات تأهيلية لـ بارون أوشينج بعد استبعاده أمام الجونة

الثلاثاء، 23 سبتمبر 2025 - 19:20

كتب : FilGoal

بارون أوشينج - الزمالك

خاض الكيني بارون أوشينج لاعب الزمالك تدريبات تأهيلية خاصة على ستاد القاهرة قبل انطلاق مباراة الجونة.

ويلعب الزمالك أمام الجونة مساء الثلاثاء ضمن الجولة الثامنة من مسابقة الدوري.

يأتي ذلك بعد قرار البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك باستبعاد بارون أوشينج من قائمة الفريق لخوض مباراة الجونة.

وأدى اللاعب التدريبات التأهيلية تحت قيادة ماريو تومليانوفيتش مخطط الأحمال بالفريق.

ويحل الجونة ضيفًا على الزمالك باستاد القاهرة.

وينفرد الزمالك بصدارة ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة من 7 مباريات خاضهم الفريق.

بينما الجونة في المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط من ست مباريات خاضهم هذا الموسم.

وحقق الزمالك 5 انتصارات هذا الموسم بينما تعادل في مباراة وخسر في أخرى.

الزمالك بارون أوشينج
