تدريبات تأهيلية لـ بارون أوشينج بعد استبعاده أمام الجونة
الثلاثاء، 23 سبتمبر 2025 - 19:20
كتب : FilGoal
خاض الكيني بارون أوشينج لاعب الزمالك تدريبات تأهيلية خاصة على ستاد القاهرة قبل انطلاق مباراة الجونة.
بارون أوشينج
النادي : الزمالك
ويلعب الزمالك أمام الجونة مساء الثلاثاء ضمن الجولة الثامنة من مسابقة الدوري.
يأتي ذلك بعد قرار البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك باستبعاد بارون أوشينج من قائمة الفريق لخوض مباراة الجونة.
وأدى اللاعب التدريبات التأهيلية تحت قيادة ماريو تومليانوفيتش مخطط الأحمال بالفريق.
ويحل الجونة ضيفًا على الزمالك باستاد القاهرة.
وينفرد الزمالك بصدارة ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة من 7 مباريات خاضهم الفريق.
بينما الجونة في المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط من ست مباريات خاضهم هذا الموسم.
وحقق الزمالك 5 انتصارات هذا الموسم بينما تعادل في مباراة وخسر في أخرى.
نرشح لكم
هدف ملغي +90.. تعادل طلائع الجيش والمقاولون سلبيا في الدوري الدوري المصري – موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والقناة الناقلة قبل القمة.. الجونة يفرض التعادل على الزمالك في الوقت القاتل تحديد ملعب وموعد وحكام مباراة مصر أمام جيبوتي الثالث على التوالي.. عدي الدباغ يسجل لـ الزمالك أمام الجونة مباشر إنتركونتينينتال - أهلي جدة (1)-(1) بيراميدز.. الثاني يضيع تشكيل أهلي جدة - محرز وتوني يقودان الهجوم أمام بيراميدز تشكيل بيراميدز - زلاكة وماييلي أساسيان أمام أهلي جدة.. واستبعاد الكرتي ورمضان