تشكيل الزمالك - مصدق ومعالي أساسيان أمام الجونة.. وبانزا وعمر جابر على مقاعد البدلاء

دفع يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك بالثنائي المغربي صلاح مصدق وعبد الحميد معالي في التشكيل الأساسي أمام الجونة.

ويستضيف الزمالك فريق الجونة على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري.

ويجلس الثنائي شيكو بانزا وعمر جابر على مقاعد بدلاء الزمالك أمام الجونة.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

الدفاع: صلاح مصدق – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – أحمد فتوح.

الوسط: نبيل عماد – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

الهجوم: عبد الحميد معالي – عدي الدباغ – آدم كايد.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد - عمر جابر - بارون أوشينج - سيف جعفر - أحمد عبد الرحيم "إيشو" - أحمد حمدي - أحمد شريف - شيكو بانزا - عمرو ناصر - ناصر منسي.

وينفرد الزمالك بصدارة ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة من 7 مباريات خاضهم الفريق.

بينما الجونة في المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط من ست مباريات خاضهم هذا الموسم.

وحقق الزمالك 5 انتصارات هذا الموسم بينما تعادل في مباراة وخسر في أخرى.

الزمالك الدوري المصري صلاح مصدق عبد الحميد معالي
