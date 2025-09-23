آخر تجربة قبل القمة.. الأهلي يتفادى المفاجآت بفوز مثير على حرس الحدود

الثلاثاء، 23 سبتمبر 2025 - 19:07

كتب : عمرو عبد المنعم

الأهلي ضد حرس الحدود

حقق الأهلي فوزا مثيرا على حرس الحدود بثلاثية مقابل هدفين، وذلك في الجولة الثامنة من الدوري المصري.

وتفادى الأهلي مفاجآت حرس الحدود ونجح في تحقيق فوزا مثيرا على الحدود، ليكون الفوز الثاني له على التوالي لأول مرة في الدوري هذا الموسم بعدما فاز على سيراميكا كليوباترا في المباراة السابقة.

وتعد هذه المباراة هي الأخيرة للأهلي قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري يوم الإثنين المقبل.

ثلاثية الأهلي سجلها كل من نيتس جراديشار ومحمود حسن "تريزيجيه" وياسر إبراهيم.

وسجل لحرس الحدود كل من محمد حمدي زكي وأحمد أوكا.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 12 وارتقى للمركز الرابع ولا يزال يتبقى له مباراة.

بينما توقف رصيد حرس الحدود عند النقطة 8 في المركز الـ13.

وصف المباراة

لم ينتظر الأهلي كثيرا ليسجل الهدف الأول في الدقيقة 3 بتسديدة صاروخية من أمام منطقة الجزاء بقدم نيتس جراديشار لم يستطع الحارس محمود الزنفلي التصدي لها.

لكن حرس الحدود رد سريعا وسجل هدف التعادل في الدقيقة 8 عن طريق محمد حمدي زكي بعد متابعة لعرضية من ناحية اليسار مستغلا ارتباك في دفاع الأهلي.

وعقب التعادل حاول الأهلي تسجيل الهدف الثاني، وسدد مروان عطية كرة قوية تصدى لها الحارس محمود الزنفلي وحولها إلى ركلة ركنية.

واستمرت محاولات الأهلي وسدد حسين الشحات كرة مقصية لكنها مرت أعلى العارضة.

وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول حصل ياسين مرعي على ركلة جزاء بعد عرقلته من قبل دفاع حرس الحدود.

وتقدم تريزيجيه لتسديد الركلة وسجل منها هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 45+2.

لينتهي الشوط الأول بهدفين لهدف لصالح الأهلي.

وفي الشوط الثاني نجح حرس الحدود في إدراك التعادل في الدقيقة 53 من ركلة ركنية تابعها إسلام أبو سليمة بتسديدة في شباك مصطفى شوبير.

وأجرى عماد النحاس مدرب الأهلي تبديل مزدوج بنزول محمد شريف وأشرف بنشرقي بدلا من طاهر محمد والشحات.

ثم غادر جارديشار وشارك عمر كمال في الدقيقة 70.

وأهدر حرس الحدود فرصة الثالث من انفراد بالمرمى لكن مصطفى شوبير تصدى لتسديدة أحمد أوكا.

ودفع النحاس بالثنائي أحمد عبد القادر وأحمد رضا بدلا من ديانج والعش في آخر تبديلات الأهلي.

وفي الدقيقة 80 نجح الأهلي في إحراز هدف الفوز عن طريق ياسر إبراهيم بعد متابعة للكرة من على خط المرمى، بعد تسديدة قوية من تريزيجيه اصطدمت بالقائم.

وأهدر شريف فرصة إضافة الهدف الرابع للأهلي بعدما انفرد بالمرمى من تمريرة تريزيجيه لكنه سددها خارج الملعب بشكل غريب.

واستمرت محاولات الأهلي لإحراز الهدف الرابع في الوقت المتبقي ولكن دون أن تتغير النتيجة، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بثلاثية مقابل هدفين.

الأهلي حرس الحدود الدوري المصري
