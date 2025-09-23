الأول منذ عامين.. ياسر إبراهيم يسجل هدفه السابع في الدوري بقميص الأهلي

سجل ياسر إبراهيم هدف الفوز للأهلي أمام حرس الحدود في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري.

ونجح ياسر إبراهيم في متابعة تسديدة محمود حسن تريزيجية ليسكنها شباك الحرس في الدقيقة 78 ليمنح فريقه الفوز بالمباراة بنتيجة 3-2.

ياسر إبراهيم سجل هدف مع الأهلي في الدوري لأول مرة منذ عامين.

ويعود آخر هدف لياسر إبراهيم بقميص الأهلي في الدوري أمام سيراميكا كليوباترا في 27 سبتمبر 2023.

ونجح ياسر إبراهيم في تسجيل 6 أهداف بقميص الأهلي في الدوري قبل إضافة هدف اليوم، وإجمالا وصل لهدفه رقم 14 في كافة المسابقات.

سجل ياسر 7 أهداف في الدوري، و3 في دوري الأبطال، و3 في كأس العالم للأندية، وهدف في كأس مصر.

ونجح ياسر إبراهيم في تسجيل أول أهدافه هذا الموسم في مشاركته الثالثة بعد مباراتي مودرن وسيراميكا كليوباترا.

ورفع الأهلي رصيده إلى 12 نقطة من 7 مباريات في المركز الرابع بجدول الترتيب.