تشكيل الجونة - أرنود والنحاس يقودان الهجوم أمام الزمالك

الثلاثاء، 23 سبتمبر 2025 - 19:01

كتب : FilGoal

دفع أحمد مصطفى "بيبو" بثنائي هجومي أمام الزمالك ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري.

ويقود أرنود راندريانانتيناينا ومحمد النحاس هجوم الجونة أمام الزمالك في المباراة المقرر إقامتها على استاد القاهرة.

وجاء تشكيل الجونة كالآتي:

حراسة المرمى: محمد علاء

الدفاع: خالد صديق - صابر الشيمي - ألفا توراي - عبد الجواد تعلب.

الوسط: محمد حسونة - حافظ إبراهيم - بلال السيد - علي الزاهدي.

الهجوم: أرنود راندريانانتيناينا - محمد النحاس.

ويحتل الجونة المركز السادس عشر في ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط من ست مباريات خاضهم الفريق.

وحقق الجونة انتصار وحيد في الدوري هذا الموسم مقابل 4 تعادلات وهزيمة.

بينما الزمالك ينفرد بصدارة ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة من 7 مباريات خاضهم الفريق.

