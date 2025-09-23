تشكيل الجونة - أرنود والنحاس يقودان الهجوم أمام الزمالك
الثلاثاء، 23 سبتمبر 2025 - 19:01
كتب : FilGoal
دفع أحمد مصطفى "بيبو" بثنائي هجومي أمام الزمالك ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري.
ويقود أرنود راندريانانتيناينا ومحمد النحاس هجوم الجونة أمام الزمالك في المباراة المقرر إقامتها على استاد القاهرة.
وجاء تشكيل الجونة كالآتي:
حراسة المرمى: محمد علاء
الدفاع: خالد صديق - صابر الشيمي - ألفا توراي - عبد الجواد تعلب.
الوسط: محمد حسونة - حافظ إبراهيم - بلال السيد - علي الزاهدي.
الهجوم: أرنود راندريانانتيناينا - محمد النحاس.
ويحتل الجونة المركز السادس عشر في ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط من ست مباريات خاضهم الفريق.
وحقق الجونة انتصار وحيد في الدوري هذا الموسم مقابل 4 تعادلات وهزيمة.
بينما الزمالك ينفرد بصدارة ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة من 7 مباريات خاضهم الفريق.
نرشح لكم
هدف ملغي +90.. تعادل طلائع الجيش والمقاولون سلبيا في الدوري الدوري المصري – موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والقناة الناقلة قبل القمة.. الجونة يفرض التعادل على الزمالك في الوقت القاتل الثالث على التوالي.. عدي الدباغ يسجل لـ الزمالك أمام الجونة مدرب حرس الحدود: الأهلي في أسوأ حالاته.. ولعبنا على جبهة هاني انتهت الدوري المصري - الزمالك (1)-(1) الجونة.. نهاية المباراة عماد النحاس: جراديشار اشتكى وطلب التغيير.. وبن رمضان جاهز لقمة الزمالك تدريبات تأهيلية لـ بارون أوشينج بعد استبعاده أمام الجونة