تقرير: مورينيو يخطط لتعاقد بنفيكا مع بنزيمة

يخطط المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب بنفيكا لتدعيم هجوم فريقه بالتعاقد مع كريم بنزيمة نجم اتحاد جدة.

وتولى مورينيو تدريب بنفيكا مؤخرا خلفا للمدرب البرتغالي برونو لاج.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن مورينيو يرغب في تعزيز هجوم بنفيكا بالتعاقد مع بنزيمة.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن مهمة بنفيكا لن تكون سهلة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وقد ينتظر فريق مورينيو حتى بداية الموسم المقبل حيث ينتهي تعاقد بنزيمة مع النادي السعودي.

وأشارت التقارير إلى أن مورينيو يرغب في ضم بنزيمة رغم أن علاقتهما لم تكن الأفضل خلال تواجدهما مع ريال مدريد.

وسبق لمورينيو أن درب بنزيمة في ريال مدريد خلال الفترة من 2010-2013.

وينتهي تعاقد بنزيمة مع اتحاد جدة بنهاية الموسم الجاري، إذ يقضي موسمه الثالث مع حامل لقب الدوي السعودي.

وفاز بنزيمة مع اتحاد جدة بلقبي الدوري السعودي وكاس ملك السعودية وكلاهما في الموسم الماضي.