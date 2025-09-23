الثالث على التوالي.. تريزيجيه يسجل لـ الأهلي أمام حرس الحدود من ركلة جزاء

الثلاثاء، 23 سبتمبر 2025 - 18:02

كتب : FilGoal

الأهلي - تريزيجيه

واصل محمود حسن "تريزيجيه" تألقه مع فريق الأهلي وسجل ثالث أهدافه على التوالي.

تريزيجيه

النادي : الأهلي

الأهلي

ونجح تريزيجيه في تسجيل أول ركلة جزاء يتم احتسابها للأهلي هذا الموسم إلى هدف.

وتقدم تريزيجيه بذلك الهدف للأهلي على حرس الحدود بنتيجة 2-1 مع نهاية الشوط الأول.

أخبار متعلقة:
تقرير برتغالي: برونو لاج يدرس عرض الأهلي قبل حسم موقفه.. والكشف عن قيمة راتبه تشكيل الأهلي - شوبير وجراديشار أساسيان.. وعودة مرعي لمواجهة حرس الحدود مؤتمر يوريتشيتش: أثق في قدرات لاعبي بيراميدز على الفوز ضد أهلي جدة في الجول يكشف من هو ثلاثي شباب الأهلي في قائمة مباراة حرس الحدود

وبذلك يكون قد سجل تريزيجيه الهدف الثالث على التوالي له هذا الموسم بعدما سجل أمام كل من إنبي وسيراميكا كليوباترا.

ورفع تريزيجيه رصيده إلى 3 أهداف كثاني هدافين الدوري خلف كل من عبد الرحيم دغموم وصلاح محسن بـ 4 أهداف لكل منهما.

ويرتدي تريزيجيه شارة قيادة الأهلي بعد جلوس محمد الشناوي على مقاعد البدلاء لمصطفى شوبير.

ومهدد محمود تريزيجيه بالغياب عن مباراة القمة أمام الزمالك الأسبوع المقبل حال تحصل على بطاقة صفراء ضد حرس الحدود.

وكان تريزيجيه قد حصل على بطاقتين صفراوتين أمام كل من مودرن سبورت وبيراميدز.

ويستضيف الأهلي فريق الزمالك مساء يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري.

الأهلي الدوري المصري محمود تريزيجيه
نرشح لكم
هدف ملغي +90.. تعادل طلائع الجيش والمقاولون سلبيا في الدوري الدوري المصري – موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والقناة الناقلة قبل القمة.. الجونة يفرض التعادل على الزمالك في الوقت القاتل الثالث على التوالي.. عدي الدباغ يسجل لـ الزمالك أمام الجونة مدرب حرس الحدود: الأهلي في أسوأ حالاته.. ولعبنا على جبهة هاني انتهت الدوري المصري - الزمالك (1)-(1) الجونة.. نهاية المباراة عماد النحاس: جراديشار اشتكى وطلب التغيير.. وبن رمضان جاهز لقمة الزمالك تدريبات تأهيلية لـ بارون أوشينج بعد استبعاده أمام الجونة
أخر الأخبار
هدف ملغي +90.. تعادل طلائع الجيش والمقاولون سلبيا في الدوري 10 دقيقة | الدوري المصري
الدوري المصري – موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والقناة الناقلة 17 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإسباني - ليفانتي (0)-(0) ريال مدريد.. بداية المباراة 18 دقيقة | الدوري الإسباني
قبل القمة.. الجونة يفرض التعادل على الزمالك في الوقت القاتل 18 دقيقة | الدوري المصري
يغيب من 4 إلى 5 أشهر.. جافي يخضع لجراحة في غضروف الركبة 21 دقيقة | الدوري الإسباني
تشكيل ليفربول – إيزاك أساسي أمام ساوثامبتون في كأس الرابطة وغياب صلاح 57 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تحديد ملعب وموعد وحكام مباراة مصر أمام جيبوتي 59 دقيقة | منتخب مصر
تشكيل ريال مدريد – ألونسو يرمم قلب الدفاع بـ كاريراس أمام ليفانتي ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - عثمان الأفضل وباريس يسيطر على الجوائز وصلاح الرابع 2 "ما حدث لن يتكرر".. محمد يوسف يوجه رسالة لوكيل إمام عاشور عبر في الجول 3 الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع 4 استراحة الدوري المصري – الحدود (2)-(3) الأهلي.. فوز الأحمر
/articles/513975/الثالث-على-التوالي-تريزيجيه-يسجل-لـ-الأهلي-أمام-حرس-الحدود-من-ركلة-جزاء