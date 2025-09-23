الثالث على التوالي.. تريزيجيه يسجل لـ الأهلي أمام حرس الحدود من ركلة جزاء

واصل محمود حسن "تريزيجيه" تألقه مع فريق الأهلي وسجل ثالث أهدافه على التوالي.

ونجح تريزيجيه في تسجيل أول ركلة جزاء يتم احتسابها للأهلي هذا الموسم إلى هدف.

وتقدم تريزيجيه بذلك الهدف للأهلي على حرس الحدود بنتيجة 2-1 مع نهاية الشوط الأول.

وبذلك يكون قد سجل تريزيجيه الهدف الثالث على التوالي له هذا الموسم بعدما سجل أمام كل من إنبي وسيراميكا كليوباترا.

تريزيجيه يسجل التقدم للأهلي من علامة الجزاء ويحتفل مع الجماهير🦅

ورفع تريزيجيه رصيده إلى 3 أهداف كثاني هدافين الدوري خلف كل من عبد الرحيم دغموم وصلاح محسن بـ 4 أهداف لكل منهما.

ويرتدي تريزيجيه شارة قيادة الأهلي بعد جلوس محمد الشناوي على مقاعد البدلاء لمصطفى شوبير.

ومهدد محمود تريزيجيه بالغياب عن مباراة القمة أمام الزمالك الأسبوع المقبل حال تحصل على بطاقة صفراء ضد حرس الحدود.

وكان تريزيجيه قد حصل على بطاقتين صفراوتين أمام كل من مودرن سبورت وبيراميدز.

ويستضيف الأهلي فريق الزمالك مساء يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري.