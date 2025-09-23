تحضيرا لكأس العالم .. منتخب الشباب يختتم معسكر كوينتيرو ويغادر إلى عاصمة تشيلي

غادرت بعثة منتخب مصر تحت 20 عاما مدينة كوينتيرو غرب تشيلي على سواحل المحيط الهادئ إلى مدينة سانتياجو حيث مقر إقامة مباريات المنتخب فى كأس العالم.

وتنطلق منافسات كأس العالم تحت 20 عاما في الفترة من 27 سبتمبر الجاري إلى 19 أكتوبر.

جاء ذلك بعد ختام معسكر امنتخب الشباب فى مدينة كوينتيرو والذى استمر 10 أيام و تخلله مباراتان وديتان.

ولعب منتخب الشباب أمام سان لويس وهو فريق فى الدورى التشيلي وانتهت بفوز مصر بخمسة أهداف دون رد.

كما لعب أمام منتخب نيو كاليدونيا و التى أقيمت أمس وانتهت بفوز الفراعنة بثلاثة أهداف.

وقبل مغادرة البعثة منح الجهاز الفني للمنتخب بقيادة أسامه نبيه المدير الفني اللاعبين جولة ترويحية قاموا خلالها بالمشي علي سواحل المحيط الهادئ بجوار فندق الإقامة.

ويلعب منتخب مصر للشباب ضمن مجموعة تضم: اليابان ونيوزيلاندا و تشيلي.