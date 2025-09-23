تحضيرا لكأس العالم .. منتخب الشباب يختتم معسكر كوينتيرو ويغادر إلى عاصمة تشيلي

الثلاثاء، 23 سبتمبر 2025 - 18:00

كتب : FilGoal

أسامة نبيه - منتخب الشباب

غادرت بعثة منتخب مصر تحت 20 عاما مدينة كوينتيرو غرب تشيلي على سواحل المحيط الهادئ إلى مدينة سانتياجو حيث مقر إقامة مباريات المنتخب فى كأس العالم.

وتنطلق منافسات كأس العالم تحت 20 عاما في الفترة من 27 سبتمبر الجاري إلى 19 أكتوبر.

جاء ذلك بعد ختام معسكر امنتخب الشباب فى مدينة كوينتيرو والذى استمر 10 أيام و تخلله مباراتان وديتان.

أخبار متعلقة:
بعد الودية الأخيرة.. منتخب الشباب يعود إلى عاصمة تشيلي استعدادا لكأس العالم الودية الأخيرة.. منتخب مصر للشباب يفوز على نيو كاليدونيا بثلاثية منتخب مصر للشباب ينتصر بخماسية على فريق تشيلي استعدادا لكأس العالم اكتملت صفوف منتخب الشباب.. تيبو جابريال يصل إلى تشيلي استعدادا لكأس العالم

ولعب منتخب الشباب أمام سان لويس وهو فريق فى الدورى التشيلي وانتهت بفوز مصر بخمسة أهداف دون رد.

كما لعب أمام منتخب نيو كاليدونيا و التى أقيمت أمس وانتهت بفوز الفراعنة بثلاثة أهداف.

وقبل مغادرة البعثة منح الجهاز الفني للمنتخب بقيادة أسامه نبيه المدير الفني اللاعبين جولة ترويحية قاموا خلالها بالمشي علي سواحل المحيط الهادئ بجوار فندق الإقامة.

ويلعب منتخب مصر للشباب ضمن مجموعة تضم: اليابان ونيوزيلاندا و تشيلي.

منتخب مصر للشباب كأس العالم للشباب
نرشح لكم
دعما للمنتخب.. رابطة الأندية تنقل مباريات الدوري من استاد القاهرة تحديد ملعب وموعد وحكام مباراة مصر أمام جيبوتي بعد الودية الأخيرة.. منتخب الشباب يعود إلى عاصمة تشيلي استعدادا لكأس العالم الودية الأخيرة.. منتخب مصر للشباب يفوز على نيو كاليدونيا بثلاثية عبد الله السعيد: أنا تحت أمر منتخب مصر ولن أتأخر أبدا.. وهذا اللاعب يشبه طريقة لعبي رسالة التوأم حسن لدعم محمد صلاح قبل حفل الكرة الذهبية خبر في الجول - تحديد موعد مباراة منتخب مصر ضد غينيا بيساو منتخب مصر للشباب ينتصر بخماسية على فريق تشيلي استعدادا لكأس العالم
أخر الأخبار
إلى الدوحة.. طريق بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال بعد التتويج بالقارات الثلاث 14 دقيقة | كأس العالم للأندية
يورتشيتش: أعددت بيراميدز لمواجهة جمهور أهلي جدة الكبير 17 دقيقة | كأس العالم للأندية
بعد انتصار بيراميدز التاريخي.. استمرار تفوق الأندية المصرية على فرق السعودية عالميا 24 دقيقة | كأس العالم للأندية
بهاتريك ماييلي - بيراميدز يقسو على أهلي جدة ويتوج بطلا لكأس القارات الثلاث 30 دقيقة | الكرة المصرية
دعما للمنتخب.. رابطة الأندية تنقل مباريات الدوري من استاد القاهرة 36 دقيقة | منتخب مصر
هاتريك تاريخي.. فيستون مايلي يمزق شباك أهلي جدة مع بيراميدز في إنتركونتيننتال 42 دقيقة | كأس العالم للأندية
الزمالك يكشف تفاصيل إصابة نبيل عماد 55 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر فيريرا: الجونة استحق التعادل ومعاقبتنا عادلة بسبب أداء الشوط الثاني 56 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - عثمان الأفضل وباريس يسيطر على الجوائز وصلاح الرابع 2 الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع 3 "ما حدث لن يتكرر".. محمد يوسف يوجه رسالة لوكيل إمام عاشور عبر في الجول 4 استراحة الدوري المصري – الحدود (2)-(3) الأهلي.. فوز الأحمر
/articles/513974/تحضيرا-لكأس-العالم-منتخب-الشباب-يختتم-معسكر-كوينتيرو-ويغادر-إلى-عاصمة-تشيلي