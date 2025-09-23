بعد الودية الأخيرة.. منتخب الشباب يعود إلى عاصمة تشيلي استعدادا لكأس العالم

الثلاثاء، 23 سبتمبر 2025 - 17:52

كتب : محمد جمال

منتخب الشباب

غادرت بعثة منتخب الشباب مدينة كوينتيرو، الواقعة غرب تشيلي على سواحل المحيط الهادئ، إلى مدينة سانتياجو عاصمة تشيلي، والتي تشهد مقر إقامة مباريات المنتخب فى كأس العالم.

وتستضيف تشيلي كأس العالم للشباب خلال الفترة من 27 سبتمبر الجاري إلى 19 أكتوبر المقبل.

ويلعب الفراعنة ضمن المجموعة الأولى التي تضم: اليابان، ونيوزيلاندا، وتشيلي.

جاء ذلك بعد ختام معسكر المنتخب فى مدينة كوينتيرو والذى استمر 10 أيام وتخلله مباراتان وديتان أمام سان لويس، أحد فرق الدورى التشيلي، وانتهت بفوز مصر بخمسة أهداف نظيفة.

كما فاز منتخب الشباب أمام منتخب نيو كاليدونيا والتى أقيمت يوم الإثنين، وانتهت بفوز الفراعنة بثلاثة أهداف نظيفة.

وقبل مغادرة بعثة المنتخب منح الجهاز الفني للمنتخب بقيادة أسامة نبيه المدير الفني، اللاعبين جولة ترويحية على سواحل المحيط الهادئ بجوار فندق الاقامة رفقة الجهاز الفني.

واستمرت الجولة نحو ساعة ونصف.

ونجح منتخب الشباب في التأهل لكأس العالم لأول مرة منذ 2013.

واحتل منتخب الشباب المركز الرابع في بطولة إفريقيا التي أقيمت في مصر إبريل الماضي.

