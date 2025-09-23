إنزاجي: مشاركتنا في كأس العالم للأندية أثرت على استعداداتنا

الثلاثاء، 23 سبتمبر 2025 - 17:43

كتب : FilGoal

سيموني إنزاجي - الهلال

يرى سيموني إنزاجي مدرب الهلال أن مشاركة فريقه في كأس العالم للأندية أثرت على استعداداته للموسم الجديد.

وفقد الهلال 4 نقاط بعد الفوز في مباراة والتعادل في مباراتين خلال 3 جولات بالموسم الجديد من الدوري السعودي.

وقال إنزاجي في تصريحات للصحفيين: "نحن نلعب كل مباراة من أجل تقديم أفضل مستوى ونتيجة، وحينما يكون الحديث عن المباراة الماضية بالدوري أمام أهلي جدة، قدمنا 79 دقيقة كبيرة، ويجب أن ننظر إلى الإيجابيات وليس السلبيات فقط".

أخبار متعلقة:
مؤتمر إنزاجي: هذا سبب التعادل مع أهلي جدة.. وعلينا التعلم من المباراة إنزاجي: ندرس ضم مهاجم جديد للهلال إنزاجي يعلن غياب ميتروفيش وليوناردو عن القائمة المحلية للهلال الرياضية: إنزاجي ينصح مدافع الهلال بالبحث عن فريق جديد

وشدد "يجب أن نعترف أن مشاركتنا في كأس العالم للأندية قلصت استعداداتنا، ولكن لا يجب أن نسوق الأعذار، الأهم أن نعمل ونتعامل مع كل الظروف".

وقدم الهلال مستويات رائعة في كأس العالم للأندية التي أقيمت في أمريكا بنسختها الجديدة.

وأطاح الهلال بمانشستر سيتي من دور الـ16 لكنه ودع المسابقة على يد فلومينينسي البرازيلي من ربع النهائي.

إنزاجي تولى تدريب الهلال قبل أيام من انطلاق كأس العالم للأندية، وعقب نهاية مهمته مع إنتر بخوض نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخسر إنتر بقيادة إنزاجي أمام باريس سان جيرمان بخماسية، ليقرر المدرب الإيطالي خوض تجربة جديدة مع الهلال السعودي.

الهلال السعودي إنزاجي
نرشح لكم
في غياب رونالدو وبنزيمة.. النصر واتحاد جدة إلى ثمن نهائي كأس ملك السعودية كأس خادم الحرمين - حجازي يشارك في خسارة نيوم.. وتأهل النصر والاتحاد يورتشيتش: أعددت بيراميدز لمواجهة جمهور أهلي جدة الكبير بهاتريك ماييلي - بيراميدز يقسو على أهلي جدة ويتوج بطلا لكأس القارات الثلاث هاتريك تاريخي.. فيستون مايلي يمزق شباك أهلي جدة مع بيراميدز في إنتركونتيننتال انتهت في إنتركونتينينتال - أهلي جدة (1)-(3) بيراميدز.. فوز تاريخي تشكيل أهلي جدة - محرز وتوني يقودان الهجوم أمام بيراميدز تشكيل بيراميدز - زلاكة وماييلي أساسيان أمام أهلي جدة.. واستبعاد الكرتي ورمضان
أخر الأخبار
في غياب رونالدو وبنزيمة.. النصر واتحاد جدة إلى ثمن نهائي كأس ملك السعودية 9 دقيقة | سعودي في الجول
ريال مدريد يكتسح ليفانتي برباعية ويواصل صدارة الدوري 13 دقيقة | الدوري الإسباني
تقرير: "مرتان بناء على طلب المدرب".. تعديل على تقنية الفيديو في كأس العالم للشباب 14 دقيقة | منتخب مصر
بعد الفوز على أهلي جدة.. خزينة بيراميدز تنتعش بـ 2 مليون دولار قابلة للزيادة 36 دقيقة | الدوري المصري
إيزاك افتتح أهدافه.. ليفربول يتجاوز ساوثامبتون في كأس الرابطة الإنجليزية 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كأس خادم الحرمين - حجازي يشارك في خسارة نيوم.. وتأهل النصر والاتحاد 50 دقيقة | سعودي في الجول
مسؤول تسليم جائزة لاعب المباراة يكشف ما حدث مع ياسر إبراهيم عقب لقاء الحدود ساعة | الدوري المصري
إلى الدوحة.. طريق بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال بعد التتويج بالقارات الثلاث ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - عثمان الأفضل وباريس يسيطر على الجوائز وصلاح الرابع 2 الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع 3 "ما حدث لن يتكرر".. محمد يوسف يوجه رسالة لوكيل إمام عاشور عبر في الجول 4 انتهت الدوري المصري – الحدود (2)-(3) الأهلي.. فوز الأحمر
/articles/513972/إنزاجي-مشاركتنا-في-كأس-العالم-للأندية-أثرت-على-استعداداتنا