إنزاجي: مشاركتنا في كأس العالم للأندية أثرت على استعداداتنا

يرى سيموني إنزاجي مدرب الهلال أن مشاركة فريقه في كأس العالم للأندية أثرت على استعداداته للموسم الجديد.

وفقد الهلال 4 نقاط بعد الفوز في مباراة والتعادل في مباراتين خلال 3 جولات بالموسم الجديد من الدوري السعودي.

وقال إنزاجي في تصريحات للصحفيين: "نحن نلعب كل مباراة من أجل تقديم أفضل مستوى ونتيجة، وحينما يكون الحديث عن المباراة الماضية بالدوري أمام أهلي جدة، قدمنا 79 دقيقة كبيرة، ويجب أن ننظر إلى الإيجابيات وليس السلبيات فقط".

وشدد "يجب أن نعترف أن مشاركتنا في كأس العالم للأندية قلصت استعداداتنا، ولكن لا يجب أن نسوق الأعذار، الأهم أن نعمل ونتعامل مع كل الظروف".

وقدم الهلال مستويات رائعة في كأس العالم للأندية التي أقيمت في أمريكا بنسختها الجديدة.

وأطاح الهلال بمانشستر سيتي من دور الـ16 لكنه ودع المسابقة على يد فلومينينسي البرازيلي من ربع النهائي.

إنزاجي تولى تدريب الهلال قبل أيام من انطلاق كأس العالم للأندية، وعقب نهاية مهمته مع إنتر بخوض نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخسر إنتر بقيادة إنزاجي أمام باريس سان جيرمان بخماسية، ليقرر المدرب الإيطالي خوض تجربة جديدة مع الهلال السعودي.