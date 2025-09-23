جراديشار يسجل ثاني أهدافه في الموسم خلال 191 دقيقة

الثلاثاء، 23 سبتمبر 2025 - 17:23

كتب : FilGoal

الأهلي - حرس الحدود - جراديشار

نجح نيتس جراديشار مهاجم الأهلي في إضافة ثاني أهدافه مع الفريق هذا الموسم خلال مسابقة الدوري.

وافتتاح جراديشار أهداف مواجهة الأهلي ضد حرس الحدود ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري.

وسجل جراديشار هدف الأهلي ليضيف ثاني أهدافه هذا الموسم، في ثاني مواجهة يبدأها بشكل أساسي.

أخبار متعلقة:
تقرير برتغالي: برونو لاج يدرس عرض الأهلي قبل حسم موقفه.. والكشف عن قيمة راتبه تشكيل الأهلي - شوبير وجراديشار أساسيان.. وعودة مرعي لمواجهة حرس الحدود تشكيل حرس الحدود - محمد حمدي زكي يقود الهجوم ضد الأهلي تقرير برتغالي: مورينيو يخلفه الآن.. الأهلي مهتم بالتعاقد مع برونو لاج

وكان المهاجم السلوفيني قد سجل أول أهدافه في الدوري عندما شارك بديلا أمام فاركو في الجولة الثانية.

وبدأ جراديشار بشكل أساسي هذا الموسم في مباراة غزل المحلة فقط ولم ينجح الفريق في تسجيل أهداف، بينما مشاركته أمام حرس الحدود هي الثانية بشكل أساسي.

وبذلك يكون نجح جراديشار خلال 191 دقيقة فقط في تسجيل هدفين لصالح الأهلي في مسابقة الدوري.

وبذلك يكون الأهلي بهدف جراديشار قد رفع رصيده إلى 9 أهداف خلال 8 جولات حتى الآن.

وكان الأهلي قبل مواجهة حرس الحدود قد حصد 9 نقاط في 6 مباريات خاضهم الفريق بالدوري.

ولم يحقق الأهلي سوى انتصارين خلال ست مباريات أمام كل من فاركو وسيراميكا كليوباترا.

الدوري المصري الأهلي جراديشار
نرشح لكم
تدريبات تأهيلية لـ بارون أوشينج بعد استبعاده أمام الجونة تشكيل الزمالك - مصدق ومعالي أساسيان أمام الجونة.. وبانزا وعمر جابر على مقاعد البدلاء آخر تجربة قبل القمة.. الأهلي يتفادى المفاجآت بفوز مثير على حرس الحدود الأول منذ عامين.. ياسر إبراهيم يسجل هدفه السابع في الدوري بقميص الأهلي تشكيل الجونة - أرنود والنحاس يقودان الهجوم أمام الزمالك الثالث على التوالي.. تريزيجيه يسجل لـ الأهلي أمام حرس الحدود من ركلة جزاء تقرير برتغالي: برونو لاج يدرس عرض الأهلي قبل حسم موقفه.. والكشف عن قيمة راتبه استراحة الدوري المصري – الحدود (2)-(3) الأهلي.. فوز الأحمر
أخر الأخبار
تشكيل الزمالك - مصدق ومعالي أساسيان أمام الجونة.. وبانزا وعمر جابر على مقاعد البدلاء 9 دقيقة | الدوري المصري
آخر تجربة قبل القمة.. الأهلي يتفادى المفاجآت بفوز مثير على حرس الحدود 13 دقيقة | الدوري المصري
الأول منذ عامين.. ياسر إبراهيم يسجل هدفه السابع في الدوري بقميص الأهلي 13 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الجونة - أرنود والنحاس يقودان الهجوم أمام الزمالك 19 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: مورينيو يخطط لتعاقد بنفيكا مع بنزيمة 42 دقيقة | سعودي في الجول
الثالث على التوالي.. تريزيجيه يسجل لـ الأهلي أمام حرس الحدود من ركلة جزاء ساعة | الدوري المصري
تحضيرا لكأس العالم .. منتخب الشباب يختتم معسكر كوينتيرو ويغادر إلى عاصمة تشيلي ساعة | منتخب مصر
بعد الودية الأخيرة.. منتخب الشباب يعود إلى عاصمة تشيلي استعدادا لكأس العالم ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - عثمان الأفضل وباريس يسيطر على الجوائز وصلاح الرابع 2 "ما حدث لن يتكرر".. محمد يوسف يوجه رسالة لوكيل إمام عاشور عبر في الجول 3 الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع 4 استراحة الدوري المصري – الحدود (2)-(3) الأهلي.. فوز الأحمر
/articles/513971/جراديشار-يسجل-ثاني-أهدافه-في-الموسم-خلال-191-دقيقة