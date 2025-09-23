جراديشار يسجل ثاني أهدافه في الموسم خلال 191 دقيقة

نجح نيتس جراديشار مهاجم الأهلي في إضافة ثاني أهدافه مع الفريق هذا الموسم خلال مسابقة الدوري.

نيتس جراديشار النادي : الأهلي الأهلي

وافتتاح جراديشار أهداف مواجهة الأهلي ضد حرس الحدود ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري.

وسجل جراديشار هدف الأهلي ليضيف ثاني أهدافه هذا الموسم، في ثاني مواجهة يبدأها بشكل أساسي.

وكان المهاجم السلوفيني قد سجل أول أهدافه في الدوري عندما شارك بديلا أمام فاركو في الجولة الثانية.

video:1

جراديشار بتسديدة صاروخية يتقدم للأهلي أمام حرس الحدود ⚽ pic.twitter.com/xP8iazxcsO — ON Sport (@ONTimeSports) September 23, 2025

وبدأ جراديشار بشكل أساسي هذا الموسم في مباراة غزل المحلة فقط ولم ينجح الفريق في تسجيل أهداف، بينما مشاركته أمام حرس الحدود هي الثانية بشكل أساسي.

وبذلك يكون نجح جراديشار خلال 191 دقيقة فقط في تسجيل هدفين لصالح الأهلي في مسابقة الدوري.

وبذلك يكون الأهلي بهدف جراديشار قد رفع رصيده إلى 9 أهداف خلال 8 جولات حتى الآن.

وكان الأهلي قبل مواجهة حرس الحدود قد حصد 9 نقاط في 6 مباريات خاضهم الفريق بالدوري.

ولم يحقق الأهلي سوى انتصارين خلال ست مباريات أمام كل من فاركو وسيراميكا كليوباترا.