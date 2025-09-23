تقرير برتغالي: برونو لاج يدرس عرض الأهلي قبل حسم موقفه.. والكشف عن قيمة راتبه

يسعى الأهلي لإتمام تعاقده مع مدير فني جديد خلال الفترة الحالية بعد رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو وتولي عماد النحاس المهمة مؤقتا.

ودخل النادي الأهلي في مفاوضات مع برونو لاج المدير الفني السابق لفريق بنفيكا البرتغالي.

وأقيل لاج من تدريب بنفيكا الأسبوع الماضي.

وتعاقد بنفيكا مع المخضرم جوزيه مورينيو بدلا منه، ليعود إلى النادي بعد 25 عاما على ولايته الأولى القصيرة.

وكشفت صحيفة OjoGo البرتغالية أن برونو لاج يتعرض لضغوط من النادي الأهلي المصري لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم مع خيار التمديد لموسم آخر.

وأشار التقرير إلى أن عرض الأهلي بمقابل راتب سنوي يقترب من 3.5 مليون يورو.

ووفقا للصحيفة البرتغالي فأن المدير الفني يدرس العرض قبل إرسال رده النهائي.

وأعلن الأهلي إقالة ريبيرو يوم 31 أغسطس الماضي.

ومنذ ذلك الوقت يتولى عماد النحاس قيادة الجهاز الفني المؤقت لحين التعاقد مع مدرب دائم.

واستعاد الأهلي الانتصارات بالفوز 1-0 على سيراميكا كليوباترا في الجولة السابعة من الدوري المصري.

سجل هدف اللقاء الوحيد محمود حسن "تريزيجيه".

وارتقى الأهلي 6 مراكز بفضل الانتصار الذي غاب عن الفريق في آخر 3 جولات.

الفوز الثاني للأهلي جعله في المركز العاشر برصيد 9 نقاط.

ويلعب الأهلي مع حرس الحدود غدا الثلاثاء في الجولة الثامنة، قبل موقعة القمة المرتقبة أمام الزمالك يوم 29 سبتمبر.

وسبق وأن تولى برونو لاج قيادة فرق بنفيكا وولفرهامبتون وبوتافوجو قبل أن يتولى بنفيكا مجددا خلال الفترة من سبتمبر 2024 ولمدة موسم.

ولعب بنفيكا تحت قيادة برونو لاج في الولاية الأخيرة 66 مباراة نجح في تحقيق الفوز في 46 منهم وخسر 11 بينما تعادل في 9 لقاءات.