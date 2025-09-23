استراحة الدوري المصري – الحدود (2)-(3) الأهلي.. فوز الأحمر

الثلاثاء، 23 سبتمبر 2025 - 16:40

كتب : FilGoal

الأهلي - حرس الحدود - هدف ياسر إبراهيم

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة حرس الحدود والأهلي في الجولة الثامنة من الدوري المصري.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ــــــــــــــــــــــــــ

ق 79: جوووول ياسر والثالث

ق 75: نزول عبد القادر وأحمد رضا بدلا من ديانج والعش

ق 72: الثالث يضيع وشوبير يتألق

ق 70: خروج جراديشار ونزول عمر كمال

ق 62: خروج طاهر والشحات ونزول شريف وبنشرقي

ق 53: جوووول التعادل إسلام ابو سليمة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+2: جوووول تريزيجيه والثاني من ركلة جزاء

ق 45: ركلة جزاء بعد عرقلة ياسين مرعي

ق 38: هدف غير محتسب لمحمد حمدي زكي بسبب التسلل

ق 34: تسديدة مقصية من حسين الشحات

ق 17: تسديدة قوية من مروان عطية والزنفلي يتصدى

ق 8: جوووول محمد حمدي زكي

ق 3: جوووول أول جراديشار

انطلاق المباراة

الأهلي حرس الحدود الدوري المصري
