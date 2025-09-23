استراحة الدوري المصري – الحدود (2)-(3) الأهلي.. فوز الأحمر
الثلاثاء، 23 سبتمبر 2025 - 16:40
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة حرس الحدود والأهلي في الجولة الثامنة من الدوري المصري.
ــــــــــــــــــــــــــ
ق 79: جوووول ياسر والثالث
ق 75: نزول عبد القادر وأحمد رضا بدلا من ديانج والعش
ق 72: الثالث يضيع وشوبير يتألق
ق 70: خروج جراديشار ونزول عمر كمال
ق 62: خروج طاهر والشحات ونزول شريف وبنشرقي
ق 53: جوووول التعادل إسلام ابو سليمة
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45+2: جوووول تريزيجيه والثاني من ركلة جزاء
ق 45: ركلة جزاء بعد عرقلة ياسين مرعي
ق 38: هدف غير محتسب لمحمد حمدي زكي بسبب التسلل
ق 34: تسديدة مقصية من حسين الشحات
ق 17: تسديدة قوية من مروان عطية والزنفلي يتصدى
ق 8: جوووول محمد حمدي زكي
ق 3: جوووول أول جراديشار
انطلاق المباراة
