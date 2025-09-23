بيلد: يفعل في حالة واحدة.. شرط جزائي يتيح لـ كين الرحيل عن بايرن ميونيخ

كشفت صحيفة بيلد الألمانية عن وجود شرط جزائي في عقد هاري كين مع بايرن ميونيخ.

هاري كين النادي : بايرن ميونيخ بايرن ميونيخ

النجم الإنجليزي صاحب الـ 32 عاما يتواجد مع بايرن ميونيخ منذ موسمين بعد انضمامه للفريق قادما من توتنام.

وينتهي تعاقد كين مع بايرن ميونيخ بنهاية الموسم المقبل.

وأشارت بيلد إلى أن عقد هاري كين مع بايرن ميونيخ يحتوي على شرط جزائي يمكن تفعيله عقب نهاية الموسم الحالي مقابل 56 مليون يورو.

الشرط الوحيد لتفعيل بند الشرط الجزائي هو أن يبلغ اللاعب إدارة بايرن ميونيخ بنيته الرحيل قبل شهر يناير المقبل.

عدة تقارير سابقة أشارت إلى أن كين قد يفكر في العودة للدوري الإنجليزي خلال الفترات المقبلة.

وتوج كين بأول ألقاب مسيرته برفقة بايرن ميونيخ.

وحقق بايرن ميونيخ برفقة هاري كين الدوري الألماني وكأس السوبر الألماني.

وشارك كين منذ بداية الموسم الحالي في 7 مباريات وتمكن من تسجيل 13 هدفا وصناعة 3 آخرين.