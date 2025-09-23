تشكيل حرس الحدود - محمد حمدي زكي يقود الهجوم ضد الأهلي

الثلاثاء، 23 سبتمبر 2025 - 16:03

كتب : FilGoal

الأهلي - حرس الحدود

أعلن أحمد زهران المدرب العام لفريق حرس الحدود تشكيل فريقه الأساسي ضد الأهلي.

ويواجه حرس الحدود منافسه الأهلي في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري المصري.

ويغيب عبد الحميد بسيوني المدير الفني للفريق لظروف مرضه.

ويقود محمد حمدي زكي هجوم الفريق بجانب أحمد الشيخ وعمر فتحي

وجاء التشكيل كالتالي:

الحارس: محمود الزنفلي

الدفاع: فوزي الحناوي - إسلام أبو سليمة - إبراهيم عبد الحكيم - محمد الدغيمي

الوسط: محمد مجلي - محمد أشرف "روقا" - محمد النجيلي

الهجوم: أحمد الشيخ - محمد حمدي زكي - عمر فتحي

ويحتل حرس الحدود المركز الـ 13 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط.

بينما يأتي الأهلي في المركز الـ 11 برصيد 9 نقاط.

