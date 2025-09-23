تشكيل الأهلي - شوبير وجراديشار أساسيان.. وعودة مرعي لمواجهة حرس الحدود

الثلاثاء، 23 سبتمبر 2025 - 15:53

كتب : FilGoal

الأهلي

أعلن عماد النحاس مدرب الأهلي تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد حرس الحدود.

ويلتقي الأهلي مع حرس الحدود على ملعب الكلية الحربية في الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

ويشهد التشكيل تواجد مصطفى شوبير بشكل أساسي في حراسة المرمى، بينما يلعب ياسين مرعي للتشكيل.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: مصطفى شوبير.

الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - مصطفى العش.

الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - محمود حسن "تريزيجيه".

الهجوم: طاهر محمد - نيتس جراديشار - حسين الشحات.

ويجلس أشرف بنشرقي وأحمد عبد القادر على دكة البدلاء.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد الشناوي - أحمد رضا - محمد شريف - عمر كما - أحمد عبد القادر - أشرف بنشرقي - حمزة عبد الكريم - مهند أيمن - محمد رأفت

ويحتل الأهلي المركز الـ 11 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 9 نقاط من 6 مباريات، بينما يحتل حرس الجدود المركز الـ 13 برصيد 8 نقاط.

الأهلي حرس الحدود الدوري المصري
