من المطالبة برحيله لتجديد عقده.. بوليتانو مستمر مع نابولي حتى 2028

أعلن نادي نابولي تجديد عقد ماتيو بوليتانو لاعب الفريق.

وأشار النادي إلى أن مدة العقد الجديد للاعب الإيطالي حتى 2028.

وكان أنطونيو كونتي المدير الفني الحالي لنابولي قد طلب رحيل بوليتانو عام 2020 عندما كان يتواجدان في إنتر.

ووافق كونتي على رحيل بوليتانو عن إنتر بسبب عدم لعبه في خطة 3-5-2 التي كان يعتمد عليها كونتي في النيراتزوري.

ولم يتمكن الجناح الأيمن من إيجاد مركز يناسبه في هذه الخطة مع إنتر رفقة وقت تولي كونتي المسؤولية.

ورحل إلى إنتر في شتاء 2020 قبل أن يستمر حتى الآن ويجدد تعاقده.

وأراد كونتي في تجربته مع كونتي استمرار بوليتانو لاعتماده على خطة لعب 4-3-3 في كثير من الأوقات ومشتقاتها بوجود جناحين مما سمح لبوليتانو للعب في مركزه المعتاد الجناح الأيمن.

ولعب بوليتانو مع نابولي خلال الموسم الجاري 5 مباريات وصنع هدفا ولم يسجل.

وإجمالا، خاض بوليتانو 238 مباراة مع نابولي وسجل 34 هدفا وصنع 35 آخرين.

وتوج اللاعب البالغ من العمر 32 عاما مع نابولي ببطولتي دوري إيطالي وكأس إيطاليا.