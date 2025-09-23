أحمد سليمان: جون إدوارد لا يتحمل مسؤولية تأخر المستحقات.. وأزمة بانزا انتهت

شدد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك على أن جون إدوارد المدير الرياضي لا يتحمل أزمة تأخر مستحقات اللاعبين.

وقال سليمان عبر قناة إم بي سي مصر: "سحب أرض أكتوبر تسبب في أزمة مالية لأننا كنا بانتظار تدفقات مالية استثمارية ولكن الأمر توقف لفترة".

وتابع "الأمر ليس بجديد على لاعبي الزمالك الرجال وبالنظر إلى فترات ماضية، لم يحصل اللاعبين على أجورهم لمدة موسم ونصف تقريبا وفازوا بالسوبر الإفريقي ولكن ممدوح عباس في وقت سابق ساهم في 80% من عقود اللاعبين".

وشدد "تم التعاقد مع عدد من اللاعبين خلال الفترة الماضية وهم غير مسؤولين عن عدم حصولهم على مستحقاتهم، اللاعبون القدامى قد يتحملون الأمر ولكن الجدد لديهم طموح واختاروا النادي وفي النهاية مجلس الإدارة هو من يتحمل مسؤولية الأموال".

وكشف "جون إدوارد هو المدير الرياضي لديه عقد مع النادي، هو يقدم ميزانية لمجلس الإدارة وعلى مجلس الإدارة توفير الجوانب المالية وليس جون إدوارد".

وأضاف "أزمة شيكو بانزا انتهت بشكل نهائي واللاعب متواجد في قائمة مباراة الجونة وهو ما يعني نهاية كل ما مضى أي كان سببه".

وكان الزمالك قد أصدر بيانا قام خلاله بشكر اللاعبين والمدير الرياضي ومدير الكرة على تحمل الفترة الماضية دون مستحقات كما وعدهم بحل الأزمة في بداية الشهر المقبل.