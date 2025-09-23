لياو يروي قصة رفضه الانضمام لـ إنتر من أجل ميلان

الثلاثاء، 23 سبتمبر 2025 - 13:51

كتب : FilGoal

رافاييل لياو - ميلان

روى رافاييل لياو لاعب ميلان قصة انتقاله إلى ميلان في 2019 قادما من ليل مقابل 49 مليون يورو.

وقال لياو عبر بودكاست Say Less: "كنت على وشك الانتقال إلى إنتر، قال لي المدير الرياضي لنادي ليل نحن نقترب من بيعك إلى إنتر".

وأضاف "قلت له أريد البقاء لموسم آخر لأبني اسمي لكنه رد عليا أنها فرصة جيدة لي وللنادي والمبلغ المالي كبير، لكني قلت لا إنتر لا".

أخبار متعلقة:
سكاي: الموافقة على بيع سان سيرو إلى ميلان وإنتر بلدية ميلانو: وافقنا على بيع سان سيرو إلى ميلان وإنتر تخطى الـ 40؟ لا مشكلة.. مودريتش يسجل ويقود ميلان للفوز على بولونيا وكيلة رابيو: ميلان كان الخيار الأول له

وأكمل "عاد إلي بعد بضعة أسابيع وقال لي إن ميلان مهتم فقلت لنفسي نعم سأوافق إذا جاء بعرض، ثم أخبرني أن باولو مالديني يريد التحدث معي وقال لي عليك أن تأتي وكان ردي بالموافقة".

وأنهى حديثه قائلا: "لا يمكنك قول لا لميلان، 7 ألقاب دوري أبطال أوروبا، فقط ريال مدريد يتفوق علينا".

وتوج اللاعب البالغ من العمر 26 عاما بلقب الدوري الإيطالي مع ميلان موسم 2021-2022 وأيضا بالسوبر الإيطالي في الموسم الماضي.

وخاض لياو مع ميلان 261 مباراة في جميع البطولات وسجل 71 هدفا وصنع 62 آخرين.

ميلان إنتر رافاييل لياو
نرشح لكم
من المطالبة برحيله لتجديد عقده.. بوليتانو مستمر مع نابولي حتى 2028 كونتي: نابولي غير معتاد على اللعب أوروبيا.. وتعاقداتنا ليست رائعة ذا أثلتيك تكشف مدة غياب مادويكي عن أرسنال لتضخيم القيم المالية للانتقالات.. سجن رئيس يوفنتوس السابق ونيدفيد مع إيقاف التنفيذ ذا أثلتيك: أستون فيلا يستعد لإقالة مونشي ديمبيلي: الكرة الذهبية لم تكن ضمن أهداف مسيرتي.. وأشكر كل الأندية التي لعبت لها تقرير: المدير الرياضي لـ إنتر يرد على عرض الهلال مواعيد مباريات الثلاثاء 23 سبتمبر - الأهلي والزمالك.. وبيراميدز ضد أهلي جدة
أخر الأخبار
تشكيل الأهلي - شوبير وجراديشار أساسيان.. وعودة مرعي لمواجهة حرس الحدود 8 دقيقة | الكرة المصرية
جوارديولا: مباراة هادرسفيلد كانت مثالية لمرموش.. وفخور بما قدمناه ضد أرسنال 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
من المطالبة برحيله لتجديد عقده.. بوليتانو مستمر مع نابولي حتى 2028 ساعة | الكرة الأوروبية
أحمد سليمان: جون إدوارد لا يتحمل مسؤولية تأخر المستحقات.. وأزمة بانزا انتهت ساعة | الكرة المصرية
لياو يروي قصة رفضه الانضمام لـ إنتر من أجل ميلان 2 ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - أوسكار رويز ينوي إضافة عدد من الحكام الشباب في القائمة الدولية 2 ساعة | الكرة المصرية
كونتي: نابولي غير معتاد على اللعب أوروبيا.. وتعاقداتنا ليست رائعة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
لابورتا: ننتظر ترخيص بلدية برشلونة للعودة إلى كامب نو.. ولامين يستحق الكرة الذهبية 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - عثمان الأفضل وباريس يسيطر على الجوائز وصلاح الرابع 2 "ما حدث لن يتكرر".. محمد يوسف يوجه رسالة لوكيل إمام عاشور عبر في الجول 3 الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع 4 خبر في الجول – بعد إصابة إمام عاشور.. سلبية عينة لاعبي الأهلي
/articles/513961/لياو-يروي-قصة-رفضه-الانضمام-لـ-إنتر-من-أجل-ميلان