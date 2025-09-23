لياو يروي قصة رفضه الانضمام لـ إنتر من أجل ميلان

روى رافاييل لياو لاعب ميلان قصة انتقاله إلى ميلان في 2019 قادما من ليل مقابل 49 مليون يورو.

وقال لياو عبر بودكاست Say Less: "كنت على وشك الانتقال إلى إنتر، قال لي المدير الرياضي لنادي ليل نحن نقترب من بيعك إلى إنتر".

وأضاف "قلت له أريد البقاء لموسم آخر لأبني اسمي لكنه رد عليا أنها فرصة جيدة لي وللنادي والمبلغ المالي كبير، لكني قلت لا إنتر لا".

وأكمل "عاد إلي بعد بضعة أسابيع وقال لي إن ميلان مهتم فقلت لنفسي نعم سأوافق إذا جاء بعرض، ثم أخبرني أن باولو مالديني يريد التحدث معي وقال لي عليك أن تأتي وكان ردي بالموافقة".

وأنهى حديثه قائلا: "لا يمكنك قول لا لميلان، 7 ألقاب دوري أبطال أوروبا، فقط ريال مدريد يتفوق علينا".

وتوج اللاعب البالغ من العمر 26 عاما بلقب الدوري الإيطالي مع ميلان موسم 2021-2022 وأيضا بالسوبر الإيطالي في الموسم الماضي.

وخاض لياو مع ميلان 261 مباراة في جميع البطولات وسجل 71 هدفا وصنع 62 آخرين.