خبر في الجول - أوسكار رويز ينوي إضافة عدد من الحكام الشباب في القائمة الدولية

الثلاثاء، 23 سبتمبر 2025 - 13:48

كتب : محمد جمال

اجتماع أوسكار رويز مع طاقم تحكيم مباراة الزمالك والأهلي

تستعد لجنة الحكام المصرية برئاسة أوسكار رويز لإرسال أسماء حكام القائمة الدولية مطلع شهر أكتوبر المقبل.

القائمة تحتوي على أسماء الحكام الذين سيكون من حقهم إدارة المباريات الدولية خارج مصر سواء للأندية أو المنتخبات لمدة عام.

وعلم FilGoal.com أن أوسكار رويز ينوي إضافة عدد كبير من الحكام الشباب إلى القائمة الدولية المقبلة.

وبدأ رويز في إعطاء الفرصة لبعض الحكام الجدد لإدارة مباريات من الدوري المصري الممتاز منذ بداية الموسم الحالي.

وقد تشهد القائمة خروج بعض من الحكام القدامى لرغبة رويز في استبدال الأسماء بأسماء شابة.

ويتواجد رويز حاليا في تشيلي كمحاضر للحكام الذين سيتواجدون بكأس العالم للشباب تحت 20 عاما.

وحصل رويز على إذن اتحاد الكرة للغياب طوال فترة البطولة مع الإطلاع على المستجدات وإدارة اللجنة من خارج مصر خلال الفترة المقبلة وبشكل مؤقت حتى نهاية البطولة.

