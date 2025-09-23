كونتي: نابولي غير معتاد على اللعب أوروبيا.. وتعاقداتنا ليست رائعة

الثلاثاء، 23 سبتمبر 2025 - 13:25

كتب : FilGoal

أنطونيو كونتي

أوضح أنطونيو كونتي المدير الفني لنابولي أن فريقه غير معتاد على اللعب مباراتين في الأسبوع مثل منافسيه.

وحقق نابولي الفوز على بيزا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة أقيمت على ملعب دييجو أرماندو مارادونا بالجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

وقال المدرب الإيطالي لسكاي سبورت: "نحن لا نملك فريقا معتادا ومتجانسا للعب في الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا وكأس إيطاليا والسوبر الإيطالي على عكس منافسينا".

أخبار متعلقة:
بالعلامة الكاملة.. نابولي يفوز بصعوبة على بيزا وينفرد بصدارة الدوري فودين: نابولي فريق صعب الاختراق.. ودي بروين سيبقى أسطورة إلى الأبد استمرار عقدة الملاعب الإنجليزية.. هالاند "الأسرع" يقود مانشستر سيتي لتخطي نابولي بثنائية مؤتمر جوارديولا: لم أتعجب من تألق دي بروين مع نابولي.. لسنا ضمن المرشحين لدوري الأبطال

وأضاف "اللاعبون الجدد بحاجة إلى رفع مستواهم، لكن لا يوجد الوقت الكافي لذلك، لذا علينا أن نكتسب الخبرة من خلال اللعب".

وأكمل "أسمع الناس يقولون إن سوق نابولي كان رائعا، لكن ما فعلناه لا يعادل القيام بسوق انتقالات رائع".

وشدد "نابولي لم يلعب في المنافسات الأوروبية الموسم الماضي لذلك الفريق لا يعتاد اللعب مباراتين كبيرتين في الأسبوع وهذا يسبب ضغطا بدنيا وذهنيا على بعض اللاعبين الذي لم يمروا بهذه التجربة، لكن الفرق الأخرى تشارك بشكل منتظم".

وأنهى حديثه قائلا: "تعاقدنا مع لاعبين بظروف مختلفة تماما، شعار السكوديتو على الصدر يشكل عبئا والكثير من التوقعات".

الفوز رفع رصيد نابولي للنقطة 12 في صدارة جدول الترتيب محققا العلامة الكاملة حتى الآن بفارق نقطتين عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني، بينما توقف رصيد بيزا عند نقطة واحدة في المركز الـ 19.

الدوري الإيطالي نابولي أنطونيو كونتي
نرشح لكم
من المطالبة برحيله لتجديد عقده.. بوليتانو مستمر مع نابولي حتى 2028 لياو يروي قصة رفضه الانضمام لـ إنتر من أجل ميلان ذا أثلتيك تكشف مدة غياب مادويكي عن أرسنال لتضخيم القيم المالية للانتقالات.. سجن رئيس يوفنتوس السابق ونيدفيد مع إيقاف التنفيذ ذا أثلتيك: أستون فيلا يستعد لإقالة مونشي ديمبيلي: الكرة الذهبية لم تكن ضمن أهداف مسيرتي.. وأشكر كل الأندية التي لعبت لها تقرير: المدير الرياضي لـ إنتر يرد على عرض الهلال مواعيد مباريات الثلاثاء 23 سبتمبر - الأهلي والزمالك.. وبيراميدز ضد أهلي جدة
أخر الأخبار
تشكيل الأهلي - شوبير وجراديشار أساسيان.. وعودة مرعي لمواجهة حرس الحدود 8 دقيقة | الكرة المصرية
جوارديولا: مباراة هادرسفيلد كانت مثالية لمرموش.. وفخور بما قدمناه ضد أرسنال 39 دقيقة | الدوري الإنجليزي
من المطالبة برحيله لتجديد عقده.. بوليتانو مستمر مع نابولي حتى 2028 ساعة | الكرة الأوروبية
أحمد سليمان: جون إدوارد لا يتحمل مسؤولية تأخر المستحقات.. وأزمة بانزا انتهت ساعة | الكرة المصرية
لياو يروي قصة رفضه الانضمام لـ إنتر من أجل ميلان 2 ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - أوسكار رويز ينوي إضافة عدد من الحكام الشباب في القائمة الدولية 2 ساعة | الكرة المصرية
كونتي: نابولي غير معتاد على اللعب أوروبيا.. وتعاقداتنا ليست رائعة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
لابورتا: ننتظر ترخيص بلدية برشلونة للعودة إلى كامب نو.. ولامين يستحق الكرة الذهبية 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - عثمان الأفضل وباريس يسيطر على الجوائز وصلاح الرابع 2 "ما حدث لن يتكرر".. محمد يوسف يوجه رسالة لوكيل إمام عاشور عبر في الجول 3 الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع 4 خبر في الجول – بعد إصابة إمام عاشور.. سلبية عينة لاعبي الأهلي
/articles/513959/كونتي-نابولي-غير-معتاد-على-اللعب-أوروبيا-وتعاقداتنا-ليست-رائعة