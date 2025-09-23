كونتي: نابولي غير معتاد على اللعب أوروبيا.. وتعاقداتنا ليست رائعة

أوضح أنطونيو كونتي المدير الفني لنابولي أن فريقه غير معتاد على اللعب مباراتين في الأسبوع مثل منافسيه.

وحقق نابولي الفوز على بيزا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة أقيمت على ملعب دييجو أرماندو مارادونا بالجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

وقال المدرب الإيطالي لسكاي سبورت: "نحن لا نملك فريقا معتادا ومتجانسا للعب في الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا وكأس إيطاليا والسوبر الإيطالي على عكس منافسينا".

وأضاف "اللاعبون الجدد بحاجة إلى رفع مستواهم، لكن لا يوجد الوقت الكافي لذلك، لذا علينا أن نكتسب الخبرة من خلال اللعب".

وأكمل "أسمع الناس يقولون إن سوق نابولي كان رائعا، لكن ما فعلناه لا يعادل القيام بسوق انتقالات رائع".

وشدد "نابولي لم يلعب في المنافسات الأوروبية الموسم الماضي لذلك الفريق لا يعتاد اللعب مباراتين كبيرتين في الأسبوع وهذا يسبب ضغطا بدنيا وذهنيا على بعض اللاعبين الذي لم يمروا بهذه التجربة، لكن الفرق الأخرى تشارك بشكل منتظم".

وأنهى حديثه قائلا: "تعاقدنا مع لاعبين بظروف مختلفة تماما، شعار السكوديتو على الصدر يشكل عبئا والكثير من التوقعات".

الفوز رفع رصيد نابولي للنقطة 12 في صدارة جدول الترتيب محققا العلامة الكاملة حتى الآن بفارق نقطتين عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني، بينما توقف رصيد بيزا عند نقطة واحدة في المركز الـ 19.