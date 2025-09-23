لابورتا: ننتظر ترخيص بلدية برشلونة للعودة إلى كامب نو.. ولامين يستحق الكرة الذهبية

شدد جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة على أن النادي ينتظر حاليا تراخيص بلدية برشلونة قبل العودة لملعب كامب نو.

وقال لابورتا في تصريحات لراديو كاتالونيا: "لا أريد أن أضع الضغط على بلدية برشلونة لكن الكرة في ملعبهم، عندما يمنحون تصريح إشغال المرحلة الأولى سنعود للملعب، هناك 3 مراحل للعودة إلى الملعب، المرحلة الأولى جاهزة، ليس فقط ما يقوله البنّاء بل كل الأطراف أخبرونا بذلك، فقط البلدية هي التي تنقص".

وواصل: "المرحلة الأولى ستتيح لنا العودة للعب في كامب نو بسعة تتزايد أكثر فأكثر، وشركاء برشلونة يستحقون العودة ولديهم الكثير من الصبر والتفهم".

وأكمل: "بناءً على ما سيقال في الاجتماع سنقرر إذا ما كنا سنلعب في الملعب أو في يوهان كرويف أو في مونتجويك لأننا سنواجه باريس سان جيرمان يوم الأربعاء".

وشدد: "لامين يامال سعيد لأنه حصل على جائزة كوبا للمرة الثانية، وهذا رائع لأنه إنجاز لم يفعله أحد من قبل، وهذا سيحفزه ليحقق الكرة الذهبية وأعتقد أنه سيفعل ذلك".

وعن مقاطعة ريال مدريد للكرة الذهبية قال: "يمكنهم فعل ما يريدون، نحن نهتم ببرشلونة فقط، وبغض النظر عن الفائز سنذهب احترامًا للمرشحين والمنظمين، هذا جزء من فهمنا للرياضة، قد تفوز أو تخسر ولكن يجب أن تعرف كيف تخسر، ونحن محظوظون لأننا فزنا بالكثير وخسرنا القليل".

وأتم: "لامين يامال يستحق الكرة الذهبية بالفعل لأنه في مركزه هو أفضل لاعب في العالم وهو في سن 18 فقط، وأنا واثق أنه سينالها".

وحصل لامين يامال على المركز الثاني في سباق الكرة الذهبية خلف عثمان ديمبيلي الذي حصل على الجائزة.