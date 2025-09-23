ذا أثلتيك تكشف مدة غياب مادويكي عن أرسنال

كشف تقرير من ذا أثلتيك عن غياب نوني مادويكي لاعب أرسنال.

نوني مادويكي

النادي : أرسنال

أرسنال

وبحسب ذا أثلتيك فإن إصابة نوني مادويكي في الركبة ستبعده لمدة حوالي شهرين عن الملاعب.

وتم استبدال مادويكي بين شوطي مباراة الفريق ضد مانشستر سيتي الماضية.

وتعادل أرسنال مع منافسه مانشستر سيتي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وأوضح ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال عقب المباراة أن استبدال مادويكي بسبب إصابته مبكرا في المباراة ولم يتمكن من الاستمرار.

وتعاقد أرسنال مع الأيمن الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من تشيلسي مقابل 56 مليون يورو.

ولعب مادويكي 6 مباريات مع أرسنال ولم يسجل أو يصنع.

وتعتبر الركلات الركنية من الأسلحة الأكثر فتكا لأرسنال منذ تولي ميكيل أرتيتا تدريب الفريق، إلا أن جيانلويدجي دوناروما حارس مرمى مانشستر سيتي كان سببا في إفساد الكثير من هذه الركنيات بخروجه من مرماه وتشتيت الكرة.

وتحصل أرسنال على 11 ركلة ركنية ولم يتمكن أرسنال من التسجيل عن طريقهم وهذا شيء غير اعتيادي على فريق لندن.

وبات هدف هالاند في الدقيقة التاسعة هو أسرع هدف يستقبله أرسنال في بطولة الدوري الإنجليزي منذ سبتمر 2024، ووقتها سجل هالاند أيضا الهدف في نفس الدقيقة.

وبهذا التعادل وصل أرسنال للنقطة العاشرة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

بينما وصل مانشستر سيتي للنقطة السابعة في المركز التاسع.

