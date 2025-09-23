لتضخيم القيم المالية للانتقالات.. سجن رئيس يوفنتوس السابق ونيدفيد مع إيقاف التنفيذ

الثلاثاء، 23 سبتمبر 2025 - 12:06

كتب : FilGoal

أندريا أنييلي - بافل نيدفيد - فابيو باراتيتشي

أصدرت محكمة روما حكما بسجن أندريا أنييلي رئيس نادي يوفنتوس السابق بالإضافة إلى نائبه بافل نيدفيد وفابيو باراتيتشي المدير الرياضي السابق مع إيقاف التنفيذ.

وعرفت قضية تضخيم القيم المالية للانتقالات بشكل مصطنع في إيطاليا باسم "بريسما".

وأقر جميع المسؤولين والنادي بالذنب لتنتهي القضية.

أخبار متعلقة:
سبورت ميدياسيت: يوفنتوس يستهدف ضم سافيتش بعد نهاية تعاقده مع الهلال تعثر السيدة العجوز.. "هدية" يمنح هيلاس فيرونا تعادلا غاليا أمام يوفنتوس شوط ثاني ماراثوني بـ8 أهداف.. يوفنتوس يتعادل مع دورتموند +97 بدوري أبطال أوروبا تقرير يكشف عما قاله "المبتسم" ماركوس تورام لشقيقه بعد هدف قتل يوفنتوس لإنتر

وجاءت قرارات المحكمة كالتالي:

بعد إقرارهم بالذنب بشأن تضخيم القيم المالية للانتقالات بشكل مصطنع لتحقيق مكاسب رأسمالية وموازنة الدفاتر ليوفنتوس في الفترة من 2019 إلى 2021.

قررت محكمة روما سجن أندريا أنييلي رئيس يوفنتوس السابق لمدة عام و8 أشهر ونائبه بافل نيدفيد عام وشهرين وفابيو باراتيتشي عام و6 أشهر مع إيقاف التنقيذ.

بالإضافة إلى تغريم نادي يوفنتوس مبلغ قدره 156 ألف يورو.

وأصدر نادي يوفنتوس بيانا دافع فيه عن نفسه بعد إصدار الحكم.

وأتى على النحو التالي:

اتفاق الإقرار بالذنب لا ينطوي على أي اعتراف أو إقرار بالمسؤولية ورأت الشركة مع تأكيدها على صحة تصرفاتها وسلامة دفوعها الدفاعية، أنه من المناسب اللجوء إلى هذا الإجراء لما فيه مصلحة الشركة نفسها ومساهميها وجميع الأطراف المعنية داخل أو خارج القطاع الرياضي.

وذلك لضمان إنهاء وضعها الإجرائي في ما يتعلق بإجراء بدأ في نوفمبر 2021 ويتعلق بوقائع تعود إلى فترة ماضية.

وكان يوفنتوس قد تعرض لخصم في النقاط بسبب هذه القضية في موسم 2022-2023 وأنهى الدوري في المركز السابع برصيد 62 نقطة.

يوفنتوس بافل نيدفيد أندريا أنييلي فابيو باراتيتشي
نرشح لكم
ذا أثلتيك تكشف مدة غياب مادويكي عن أرسنال ذا أثلتيك: أستون فيلا يستعد لإقالة مونشي ديمبيلي: الكرة الذهبية لم تكن ضمن أهداف مسيرتي.. وأشكر كل الأندية التي لعبت لها تقرير: المدير الرياضي لـ إنتر يرد على عرض الهلال مواعيد مباريات الثلاثاء 23 سبتمبر - الأهلي والزمالك.. وبيراميدز ضد أهلي جدة الكرة الذهبية - تعرف على كل جوائز حفل "بالون دور" بالعلامة الكاملة.. نابولي يفوز بصعوبة على بيزا وينفرد بصدارة الدوري الكرة الذهبية - للعام الثالث تواليا.. بونماتي أفضل لاعبة في العالم وسيطرة برشلونة
أخر الأخبار
لابورتا: ننتظر ترخيص بلدية برشلونة للعودة إلى كامب نو.. ولامين يستحق الكرة الذهبية 4 دقيقة | الدوري الإسباني
ذا أثلتيك تكشف مدة غياب مادويكي عن أرسنال 10 دقيقة | الكرة الأوروبية
لتضخيم القيم المالية للانتقالات.. سجن رئيس يوفنتوس السابق ونيدفيد مع إيقاف التنفيذ ساعة | الكرة الأوروبية
ذا أثلتيك: أستون فيلا يستعد لإقالة مونشي ساعة | الكرة الأوروبية
ديمبيلي: الكرة الذهبية لم تكن ضمن أهداف مسيرتي.. وأشكر كل الأندية التي لعبت لها 2 ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: المدير الرياضي لـ إنتر يرد على عرض الهلال 2 ساعة | الكرة الأوروبية
مواعيد مباريات الثلاثاء 23 سبتمبر - الأهلي والزمالك.. وبيراميدز ضد أهلي جدة 2 ساعة | الدوري المصري
الكرة الذهبية - تعرف على كل جوائز حفل "بالون دور" 13 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - عثمان الأفضل وباريس يسيطر على الجوائز وصلاح الرابع 2 "ما حدث لن يتكرر".. محمد يوسف يوجه رسالة لوكيل إمام عاشور عبر في الجول 3 الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع 4 خبر في الجول – بعد إصابة إمام عاشور.. سلبية عينة لاعبي الأهلي
/articles/513956/لتضخيم-القيم-المالية-للانتقالات-سجن-رئيس-يوفنتوس-السابق-ونيدفيد-مع-إيقاف-التنفيذ