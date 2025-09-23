لتضخيم القيم المالية للانتقالات.. سجن رئيس يوفنتوس السابق ونيدفيد مع إيقاف التنفيذ

أصدرت محكمة روما حكما بسجن أندريا أنييلي رئيس نادي يوفنتوس السابق بالإضافة إلى نائبه بافل نيدفيد وفابيو باراتيتشي المدير الرياضي السابق مع إيقاف التنفيذ.

وعرفت قضية تضخيم القيم المالية للانتقالات بشكل مصطنع في إيطاليا باسم "بريسما".

وأقر جميع المسؤولين والنادي بالذنب لتنتهي القضية.

وجاءت قرارات المحكمة كالتالي:

بعد إقرارهم بالذنب بشأن تضخيم القيم المالية للانتقالات بشكل مصطنع لتحقيق مكاسب رأسمالية وموازنة الدفاتر ليوفنتوس في الفترة من 2019 إلى 2021.

قررت محكمة روما سجن أندريا أنييلي رئيس يوفنتوس السابق لمدة عام و8 أشهر ونائبه بافل نيدفيد عام وشهرين وفابيو باراتيتشي عام و6 أشهر مع إيقاف التنقيذ.

بالإضافة إلى تغريم نادي يوفنتوس مبلغ قدره 156 ألف يورو.

وأصدر نادي يوفنتوس بيانا دافع فيه عن نفسه بعد إصدار الحكم.

وأتى على النحو التالي:

اتفاق الإقرار بالذنب لا ينطوي على أي اعتراف أو إقرار بالمسؤولية ورأت الشركة مع تأكيدها على صحة تصرفاتها وسلامة دفوعها الدفاعية، أنه من المناسب اللجوء إلى هذا الإجراء لما فيه مصلحة الشركة نفسها ومساهميها وجميع الأطراف المعنية داخل أو خارج القطاع الرياضي.

وذلك لضمان إنهاء وضعها الإجرائي في ما يتعلق بإجراء بدأ في نوفمبر 2021 ويتعلق بوقائع تعود إلى فترة ماضية.

وكان يوفنتوس قد تعرض لخصم في النقاط بسبب هذه القضية في موسم 2022-2023 وأنهى الدوري في المركز السابع برصيد 62 نقطة.